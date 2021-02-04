Fenerbahçeli Luiz Gustavo, antranmanda yer almadı - Son Dakika

Fenerbahçeli Luiz Gustavo, antranmanda yer almadı

04.02.2021 17:43
Fenerbahçeli Luiz Gustavo, antranmanda yer almadı, System.String[]

Atakaş Hatayspor maçında sakatalanan ve maçı tamamlayamayan Fenerbahçeli Luiz Gustavo, Galatasaray maçı öncesi yapılan antranmana çıkamadı. Sarı lacivertlilerin sağlık heyeti, yıldız futbolcuyu derbiye yetiştirmek için yoğun mesai harcıyor.

Fenerbahçe, cumartesi günü oynayacağı Galatasaray derbisi hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı lacivertli takımda Hatayspor maçında sakatlanan Luiz Gustavo idmanda yer almadı.

Brezilyalı oyuncunun arka adalesinin yan kısmında ödem bulunuyor. Kulüp doktorları Brezilyalı oyuncuyu derbiye yetiştirmek için yoğun çaba sarf ediyor. 33 yaşındaki yıldızın oynayıp oynamayacağı henüz belli değil.

Sarı lacivertlilerde tedavileri devam eden Marcel Tisserand, Diego Perotti, Dimitris Pelkas ve İrfan Can Kahveci de çalışmada yer almazken Serdar Aziz ve Caner Erkin ise dinlendirildi.

Fenerbahçeli Luiz Gustavo, antranmanda yer almadı

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Son Dakika Spor Fenerbahçeli Luiz Gustavo, antranmanda yer almadı - Son Dakika Spor


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