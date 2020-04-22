Fenerbahçeli Mauricio Isla'dan 'aşk' karantinası - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçeli Mauricio Isla'dan 'aşk' karantinası - Son Dakika Spor

Fenerbahçeli Mauricio Isla'dan 'aşk' karantinası

6 saat önce

Spor Arena/Süleyman ARAT - Isla'nın eşi ve çocuğu Şili'den dönüşlerinde koronavirüs tedbirleri kapsamında bir devlet yurduna yerleşti.

Fenerbahçeli Mauricio Isla'dan 'aşk' karantinası, System.String[]

Spor Arena/Süleyman ARAT - Isla'nın eşi ve çocuğu Şili'den dönüşlerinde koronavirüs tedbirleri kapsamında bir devlet yurduna yerleşti. Eşi ve çocuğu karantinadayken evde tek başına kalmayı kendine yediremeyen yıldız oyuncu da yurt müdüründen izin alarak ailesinin yanında kalmaya başladı.


Fenerbahçe'nin Şilili sağ beki Mauricio Isla şu anda ailesiyle birlikte İstanbul'da bir devlet yurdunda karantina altında... Tecrübeli oyuncunun 14 günlü karantinada olmasının nedeni ne hastalık ne de tedbir... Nedeni aile hasreti... Isla ailesinin hep beraber karantina altında olmasını başlatan süreç ise sarı lacivertli oyuncunun eşi Gala Caldirola'nın bir dans programına katılmak üzere çocuğunu da yanına alıp Şili'ye gitmesi... Yarışma salgın nedeniyle iptal edilirken, apar topar Türkiye'ye dönen Gala ve çocuğu, Kredi Yurtlar Kurumu'na ait bir yurtta karantina altına alındı.


Yurttan romantik paylaşımlar


Eşi ve çocuğu karantinadayken rahat evinde tek başına kalmayı sindiremeyen Isla da soluğu ailesinin yanında aldı. Yurt müdürüne, gönüllü olarak ailesinin yanında kalmak istediğini ileten Fenerbahçeli, oyuncu, yurdun tek göz, mütevazı odasına girip kendisi için de 14 gün sürecek karantina sürecini başlattı. Isla'nın bu hareketi toplumun her kesiminden övgü alırken, yurdun küçük odası Şilili çift için adeta ikinci balayı suit'i oldu. Sosyal medya hesaplarından sık sık romantik paylaşımlar yapan ikilinin son derece mutlu oldukları gözlemlendi.


Dans yarışması aralarını bozdu


Oysa ki Isla çifti çok değil, bir hafta önce boşanmanın eşiğine gelmişti. Isla'nın Şili'de bir televizyon kanalının düzenlediği dans yarışmasına katılacak olan Gala Caldirola'ya "Tek başına katılmanı istemiyorum, birlikte katılalım" teklifini götürdüğü ancak ret yanıtını aldığında, çiftin arasının bozulduğu haberleri çıkmıştı. Gala Caldirola'nın çocuklarını alıp gitmesinin ardından çiftin telefon görüşmelerinde gerilimin iyice tırmandığı, boşanmanın dahi gündeme geldiği öne sürülmüştü. Önce yarışmanın iptali, ardından yurt odasındaki karantina ile Mauricio-Gala çiftinin eski güzel günlerine döndüğü görüldü.



Mauricio Isla, Şili, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 08:58 

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