Fenerbahçeli Melike ve Doğukan deneme yarışlarında boy gösterecek

Zonguldaklı Milli sporcular Doğukan Kilcioğlu ve Melike Malkoç, Ocak ayında İstanbul'da yapılacak olan olimpik deneme yarışlarında Fenerbahçe forması altında en iyi derecelerini yaparak sezonu en iyi şekilde açmayı planlıyor.



Antrenör Utku Duman yönetiminde Milli sporcular Doğukan Kilcioğlu ve Melike Malkoç yeni sezon hazırlıklarını Karaelmas Kemal Köksal Stadyumunda günde çift antrenman yaparak sürdürüyor. Zonguldaklı sporcular Fenerbahçe forması altında 4-5 Ocak tarihleri arasında İstanbul Ataköy Atletizm pistinde yapılacak salon olimpik deneme yarışlarına katılacak. Sezonun ilk yarışında Doğukan Kilcioğlu, 8.15 ve Melike Malkoç ise 7.55 koşarak en iyi derecesini koşmayı planlıyor. Ardından Kilcioğlu ve Malkoç, Şubat ayında İstanbul'un ev sahipliğinde gerçekleşecek olan Balkan Şampiyonasında ay yıldızlı forma altında Türkiye'yi temsil edecek.



Utku Duman: "Hedefimiz ilk olarak olimpik yarışlarda en iyi dereceyi koşmak"



Antrenör Utku Duman, yeni sezon hazırlıklarını en iyi şekilde sürdürdüklerini söyleyerek, "Yeni sezon hazırlıklarımız tüm hızıyla devam ediyor. Bu sezon sporcularımız birlikte güzel bir sezon geçireceğimizi düşünüyoruz. Bizlere destek veren herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi. - ZONGULDAK