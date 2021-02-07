Fenerbahçeli Mesut Özil'den derbi sonrası ilk paylaşım: Sonu şampiyonluk olacak - Son Dakika

Fenerbahçeli Mesut Özil'den derbi sonrası ilk paylaşım: Sonu şampiyonluk olacak

07.02.2021 13:39

Dün Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe Galatasaray maçı sarı kırmızılı ekibin 1-0 üstünlüğü ile sonuçlandı. Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yolumuz uzun ve inşallah sonu şampiyonluk olacak. Bunun için daima elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" dedi. Paylaşım 30 dakikada yarım milyon beğeni aldı.

Süper Lig'in 24'üncü haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Karşılaşma sarı kırmızılı ekibin üstünlüğü ile sonuçlanırken, Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Mesut Özil dakika 63'te oyuna dahil oldu.

Yaklaşık olarak 40 dakikalık sürede yaptığı olumlu işlerle taraftarından geçer not alan Özil derbinin ardından ilk paylaşımını yaptı.

"İNŞALLAH SONU ŞAMPİYONLUK OLACAK"

Özil sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Takımımla çıktığım ilk derbimin daha farklı sonuçlanmasını isterdim, dün akşamki sonuçtan dolayı çok üzgünüz. Fakat ben Fenerbahçe'ye takım arkadaşlarım ve taraftarımızla büyük zaferler ve kupalar kazanmaya geldim. Yolumuz uzun ve inşallah sonu şampiyonluk olacak.Bunun için daima elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Fenerbahçeli Mesut Özil'den derbi sonrası ilk paylaşım: Sonu şampiyonluk olacak

KISA SÜREDE BİNLERCE BEĞENİ VE YORUM GELDİ

Mesut Özil'in yaptığı bu paylaşıma 30 dakikalık sürede yaklaşık olarak yarım milyon beğeni geldi. Fenerbahçeli bazı futbolcular da Özil'in paylaşımına yorum yaparak şampiyonluk mesajına destekte bulundu.

Fenerbahçeli Mesut Özil'den derbi sonrası ilk paylaşım: Sonu şampiyonluk olacak

Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Fenerbahçe, Medya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçeli Mesut Özil'den derbi sonrası ilk paylaşım: Sonu şampiyonluk olacak - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

40 metrelik ağaçlara tırmanarak budama yapan 'sincap adamlar' aylık 15 bin lira kazanıyor Türkiye Uzay Ajansı'nın paylaşımıyla ilgili bomba iddia: Elon Musk işbirliğiyle Türkiye'den uzaya ilk Türk astronotu gönderilecek Eski Amerikan güreşi yıldızı Gabbi Tuft trans olduğunu duyurdu Himalayalar'dan kopan buzul Hindistan'da felakete neden oldu: 150 kişi kayıp Maçtan sonra federasyonu topa tutan Fatih Terim'in tepki gösterdiği görüntüler ortaya çıktı Yalancı baharın yerini kara kış alıyor! İstanbul cuma gününden itibaren 7 gün sürecek kar yağışının etkisi altına girecek Ahmet Çakar'dan Ozan Tufan'ın iptal edilen golüyle ilgili ilginç yorum: Belki de kafa biraz büyük Avrupa'da sarı kar endişe yarattı! Yüzlerce kişi Meteoroloji'yi arayıp "Dünyanın sonu mu geldi?" diye sordu
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'un maç boyunca elinden düşürmediği kağıdın sırrı ortaya çıktı Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'un maç boyunca elinden düşürmediği kağıdın sırrı ortaya çıktı         
13:09
Aranan DHKP-C üyesi, Boğaziçi Üniversitesi eylemlerinde gözaltına alındı Aranan DHKP-C üyesi, Boğaziçi Üniversitesi eylemlerinde gözaltına alındı         
13:04
Kayıp zihinsel engellinin cansız bedeni 23 gün sonra karlar arasında bulundu Kayıp zihinsel engellinin cansız bedeni 23 gün sonra karlar arasında bulundu         
12:42
ABD hakimle flörtleşen soyguncuyu konuşuyor: Sen çok harikasın ABD hakimle flörtleşen soyguncuyu konuşuyor: Sen çok harikasın         
12:18
Tanzanya'da 'gizemli hastalık' nedeniyle 15 kişi yaşamını yitirdi Tanzanya'da 'gizemli hastalık' nedeniyle 15 kişi yaşamını yitirdi         
11:45
Görenler film sahnesi sandı! Kız meselesi yüzünden birbirlerine kurşun yağdırdılar Görenler film sahnesi sandı! Kız meselesi yüzünden birbirlerine kurşun yağdırdılar         
10:40
Suç örgütü lideri, polise yakalanmamak için silahlarını eşlerinin çantasında taşıyormuş Suç örgütü lideri, polise yakalanmamak için silahlarını eşlerinin çantasında taşıyormuş         
10:33
Kızının agresif hareketlerinden şüphelenen anne, oyuncağın içine koyduğu ses kayıt cihazıyla kreşteki şiddeti ortaya çıkardı Kızının agresif hareketlerinden şüphelenen anne, oyuncağın içine koyduğu ses kayıt cihazıyla kreşteki şiddeti ortaya çıkardı         
09:15
Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan santraforu Galatasaray almış, Mostafa Mohamed maçın kahramanı oldu Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan santraforu Galatasaray almış, Mostafa Mohamed maçın kahramanı oldu         
07:49
'Kim Milyoner Olmak İster'de doktor jokerin 'Omurilik sarımsağı' yanıtı dalga konusu oldu 'Kim Milyoner Olmak İster'de doktor jokerin 'Omurilik sarımsağı' yanıtı dalga konusu oldu         
01:01
MetroPOLL'un son anketinde bomba sonuçlar! Sadece 3 parti barajı geçebiliyor, kararsızların oranı rekor düzeyde MetroPOLL'un son anketinde bomba sonuçlar! Sadece 3 parti barajı geçebiliyor, kararsızların oranı rekor düzeyde         
00:07
Yüzündeki yaradan dolayı bunalıma giren iki çocuk annesi kadın tabancayla intihar etti Yüzündeki yaradan dolayı bunalıma giren iki çocuk annesi kadın tabancayla intihar etti         
23:02
Derbi galibiyeti sonrası G.Saray taraftarı Volkan Demirel'i sosyal medyada ti'ye aldı Derbi galibiyeti sonrası G.Saray taraftarı Volkan Demirel'i sosyal medyada ti'ye aldı         
21:48
Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira'nın son halini gören takipçileri mest oldu Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira'nın son halini gören takipçileri mest oldu         
20:18
Cinayet gibi kaza! Sıkıştırdığı araçta iki kişi öldü, sorumsuz sürücü umursamayıp kaçtı Cinayet gibi kaza! Sıkıştırdığı araçta iki kişi öldü, sorumsuz sürücü umursamayıp kaçtı         
16:46
Ünlü şarkıcı Kobra Murat, bir bir mal varlığını sıraladı Ünlü şarkıcı Kobra Murat, bir bir mal varlığını sıraladı         
15:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2021 14:05:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Fenerbahçeli Mesut Özil'den derbi sonrası ilk paylaşım: Sonu şampiyonluk olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei