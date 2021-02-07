Fenerbahçeli Mesut Özil'den derbi sonrası ilk paylaşım: Sonu şampiyonluk olacak

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Süper Lig'in 24'üncü haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Karşılaşma sarı kırmızılı ekibin üstünlüğü ile sonuçlanırken, Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Mesut Özil dakika 63'te oyuna dahil oldu.

Yaklaşık olarak 40 dakikalık sürede yaptığı olumlu işlerle taraftarından geçer not alan Özil derbinin ardından ilk paylaşımını yaptı.

"İNŞALLAH SONU ŞAMPİYONLUK OLACAK"

Özil sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Takımımla çıktığım ilk derbimin daha farklı sonuçlanmasını isterdim, dün akşamki sonuçtan dolayı çok üzgünüz. Fakat ben Fenerbahçe'ye takım arkadaşlarım ve taraftarımızla büyük zaferler ve kupalar kazanmaya geldim. Yolumuz uzun ve inşallah sonu şampiyonluk olacak.Bunun için daima elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" dedi.

KISA SÜREDE BİNLERCE BEĞENİ VE YORUM GELDİ

Mesut Özil'in yaptığı bu paylaşıma 30 dakikalık sürede yaklaşık olarak yarım milyon beğeni geldi. Fenerbahçeli bazı futbolcular da Özil'in paylaşımına yorum yaparak şampiyonluk mesajına destekte bulundu.