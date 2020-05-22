Fenerbahçeli Michael Frey'in maçı CANLI YAYINDA! Nurnberg'in iddaa oranı...

Bu bir ilandır



NURNBERG - AUE



Nurnberg, St. Pauli deplasmanında hem as kalecisi Christian Mathenia'yı kaybetmiş hem de evine puansız dönmüştü. Kırmızı kart cezalısı olan Mathenia yerine kalede Felix Dornebusch oynayacak.



Savunmanın önemli isimlerinden stoper Georg Margreitter'in durumu maç saati netleşecek. Geçtiğimiz hafta forma giymeyen sağ bek Enrico Valentini'nin Aue karşısında da oynaması beklenmiyor.



Fenerbahçe'den Nurnberg'e kiralık olarak gelen ve 22 lig maçında 8 gole katkı (4 gol - 4 asist) yapan Michael Frey, St. Pauli karşısında yedek bekleyip sonradan oyuna dahil olmuştu. Bu sefer ilk 11'de başlayabilir.



Aue ise salgın dönüşünde Sandhausen karşısında 3-1 kazanmayı başarmıştı. Stuttgart'ın kaybettiği haftada üst lig için umut verici bir galibiyetti.



Sağ açık *#*937* *1054* *1233*#*



2. Bundesliga'daki tüm maçlar koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanıyor!



%20'lik kesim ev sahibinin sahasında hata yapmayıp 3 puana uzanacağını düşünüyor.



Bastian Schweinsteiger'ın Nurnberg'e attığı enfes golü hatırlayalım...











