Fenerbahçeli Miha Zajjc ülkesine döndü!

A Spor'un haberi göre; Fenerbahçe 'nin orta saha oyuncusu Miha Zajc, ülkesi Slovenya 'ya döndü.

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Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs testi, tedavi ve aşısı için 31,3 milyar dolara ihtiyaç var