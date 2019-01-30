Son Dakika Haberleri: Fenerbahçeli Milli Atletten Çek Cumhriyeti'nde Rekor

Fenerbahçeli Milli Atletten Çek Cumhriyeti'nde Rekor

14 dakika önce

Geçen hafta sonu yüksek atlamada U23 salon rekorunu kıran Fenerbahçeli milli atlet Alperen Acet, Çek Cumhuriyeti'ndeki ikinci yarışmasında 2.24 atlayarak rekorunu geliştirerek büyükler rekorunu ise egale etti.

Fenerbahçeli Milli Atletten Çek Cumhriyeti'nde Rekor, System.String[]


Geçen hafta sonu yüksek atlamada U23 salon rekorunu kıran Fenerbahçeli milli atlet Alperen Acet, Çek Cumhuriyeti'ndeki ikinci yarışmasında 2.24 atlayarak rekorunu geliştirerek büyükler rekorunu ise egale etti.

Fenerbahçe Atletizm Şubesi sporcusu Alperen Acet, Çek Cumhriyeti'nin Trinec kentinde dün akşam yüksek atlama yarışmasında 2.24'lük derece atlayarak, üç gün önce kırdığı U23 rekoruna bir santimetre ekledi. Alperen, U23 salon rekorunu kırarken, büyüklerde Metin Durmuşoğlu'na ait 2.24'lük büyükler salon rekoruna da ortak oldu.

Elit grupta 12 farklı ülkeden gelen rakiplerle yarışan Alperen Acet, üçüncü hakkında atladığı 2.24 ile birlikte yarışmayı dördüncü olarak tamamladı.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 03:07 Kaynak: DHA

Çek Cumhuriyeti, Spor
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