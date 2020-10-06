Fenerbahçe forması giyen Faslı futbolcu Nabil Dirar'ın koronavirüse yakalandı. Bu gelişmenin ardından Faslı futbolcu milli takım kadrosundan çıkarıldı.
34 yaşındaki futbolcu 9 Ekim'de Senegal ve 13 Ekim'de Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile oynanacak hazırlık maçları için Fas Milli Takımı'nın kampında yer alıyordu.
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 33 maça çıkan ve 2 gol sevinci yaşayan Nabil Dirar, bu sezon ise sarı lacivertlilerde forma şansı bulamadı.
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 21:46
Son Dakika › Spor › Fenerbahçeli Nabil Dirar koronavirüse yakalandı - Son Dakika Spor