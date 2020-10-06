Fenerbahçeli Nabil Dirar koronavirüse yakalandı

Fenerbahçe forması giyen Faslı futbolcu Nabil Dirar'ın koronavirüse yakalandı. Bu gelişmenin ardından Faslı futbolcu milli takım kadrosundan çıkarıldı.

34 yaşındaki futbolcu 9 Ekim'de Senegal ve 13 Ekim'de Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile oynanacak hazırlık maçları için Fas Milli Takımı'nın kampında yer alıyordu.

BU SEZON FORMA ŞANSI BULAMADI

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 33 maça çıkan ve 2 gol sevinci yaşayan Nabil Dirar, bu sezon ise sarı lacivertlilerde forma şansı bulamadı.