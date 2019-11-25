Son Dakika Haberleri: Fenerbahçeli Nikola Kalinic hastaneye kaldırıldı!
Son Dakika Spor Fenerbahçeli Nikola Kalinic hastaneye kaldırıldı! - Son Dakika Spor

Fenerbahçeli Nikola Kalinic hastaneye kaldırıldı!

7 saat önce

Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nin 9. hafta mücadelesinde konuk ettiği Darüşşafaka Tekfen'i 83-75 yendi ancak Nikola Kalinic'ten kötü haber aldı.

Fenerbahçeli Nikola Kalinic hastaneye kaldırıldı!, System.String[]

Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nin 9. hafta mücadelesinde konuk ettiği Darüşşafaka Tekfen'i 83-75 yendi ancak Nikola Kalinic'ten kötü haber aldı.


Karşılaşmanın son bölümünde burnuna aldığı darbe ile yerde kalan Nikola Kalinic, maçın tamamlanmasının ardından kontrol nedeniyle hastaneye kaldırıldı.


Sırp oyuncunun durumu, yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

Nikola Kalinic, Fenerbahçe, Beko, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 11:56 
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