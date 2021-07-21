Fenerbahçeli olimpik sporculara ailelerinden destek

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek Fenerbahçeli sporcuların aileleri, paylaştıkları video ile sporculara destek verdi.

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından, sporculara destek olmak amacıyla ailelerinin duygu dolu mesajları paylaşıldı.

Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil edecek her 5 sporcudan 1'inin Fenerbahçe'de yer aldığı belirtilen açıklamada, Tokyo'ya en fazla sporcunun sarı-lacivertli camiadan gönderildiği vurgulandı.

Sarı-lacivertli sporcuların 6 branşta 22 kişi ile madalya mücadelesi verileceğinin ifade edildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ülkemiz adına bunun karşılığı bizim için sonsuz bir gurur, eşsiz bir onur, paha biçilemez bir değerdir! Bu yolda, kulübümüzün ve sporcularımızın yanındaki en önemli desteklerden biri de yeri gelip günlerce çocuklarını, ailelerini görmeyen, yeri gelip üzüntülerine ortak, sevinçlerine umut olan, kalbi, ruhu her zaman onların yanında olan sporcularımızın kıymetli aileleridir! Şimdi söz onların! Olimpik sporcularımızın ailelerinden sporcularımıza başarı inancı mesajlarını tüm Türkiye ile paylaşıyoruz! Hepsine sonsuz teşekkür ediyoruz! Ülkemiz adına 2020 Tokyo Olimpiyatlarında yer alacak tüm sporcularımıza sesleniyoruz: Gurur dolu bayrağımız, ay yıldızımız, ellerinizde yükselecek biliyoruz!"