Fenerbahçeli Ömer Faruk Beyaz, 2019'un "muhteşem çocuğu" seçildi! - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçeli Ömer Faruk Beyaz, 2019'un 'muhteşem çocuğu' seçildi! - Son Dakika Spor

Fenerbahçeli Ömer Faruk Beyaz, 2019'un "muhteşem çocuğu" seçildi!

6 saat önce

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, footballtalentscout.net tarafından düzenlenen ve dünyada yetenekli 40 genç futbolcunun yer aldığı ankette 167 bin oy kullanıldı.

Fenerbahçeli Ömer Faruk Beyaz, 2019'un

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, footballtalentscout.net tarafından düzenlenen ve dünyada yetenekli 40 genç futbolcunun yer aldığı ankette 167 bin oy kullanıldı.


Fenerbahçe'nin 16 yaşındaki futbolcusu Ömer Faruk, bu oyların 81 bin 202'sini alarak birinci oldu.


Ömer Faruk Beyaz'ın zirvede yer aldığı ankette Brezilya'nın Vasco takımından Talles Magno ikinci, Brezilya'nın Flamengo takımından Reinier ise üçüncülüğü elde etti.


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Fenerbahçe, Brezilya, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 02:15 
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