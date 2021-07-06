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SPOR Fenerbahçeli Serdar Dursun: Buraya yedekte oturmak için gelmedim - Son Dakika

SPOR Fenerbahçeli Serdar Dursun: Buraya yedekte oturmak için gelmedim

06.07.2021 14:39

Fenerbahçeli Serdar Dursun: Buraya yedekte oturmak için gelmedim'Forma mücadelesi vereceğim''Gollerimle takımı şampiyonluğa taşımak istiyorum''Herkesin Fenerbahçe'nin büyüklüğünün farkında olması lazım''Kendimi ispatlarsam önümüzdeki dönemde milli takım kadrosunda olabileceğimi...

Fenerbahçeli Serdar Dursun: Buraya yedekte oturmak için gelmedim

'Forma mücadelesi vereceğim'

'Gollerimle takımı şampiyonluğa taşımak istiyorum'

'Herkesin Fenerbahçe'nin büyüklüğünün farkında olması lazım'

'Kendimi ispatlarsam önümüzdeki dönemde milli takım kadrosunda olabileceğimi düşünüyorum'

'Mesut Almanya'da kendini kanıtlamış, tarihin en iyi 10 numaralarından biri'

Mustafa AKIN/DÜZCE,(DHA) - Fenerbahçeli futbolcu Serdar Dursun, 'Buraya oynamak için geldim, yedekte oturmak için gelmedim. Forma mücadelesi vereceğim' dedi.

Fenerbahçe'nin Almanya Bundesliga 2 takımlarından Darmstadt 98'den kadrosuna kattığı Serdar Dursun, Topuk Yaylası Tesisleri'nde açıklamalarda bulundu.

Sezona iyi bir başlangıç yapmak istediklerini dile getiren Serdar Dursun, 'Rekabete hazırım, Fenerbahçe'deysen iyi oyuncularla oynuyorsundur. Ben buraya oynamak için geldim, yedekte oturmak için gelmedim. Forma mücadelesi vereceğim. Kim gelirse gelsin fark etmiyor. Herkese kapımız açık' diye konuştu.

'GOLLERİMLE TAKIMI ŞAMPİYONLUĞA TAŞIMAK İSTİYORUM'

Fenerbahçeli taraftarların gol beklentisi olmasının normal olduğunu kaydeden Serdar Dursun, 'Takımı şampiyonluğa götürecek goller atman lazım. Ben de mücadele edeceğim ve çabalayacağım. Gollerimle takımı şampiyonluğa taşımak istiyorum. Ocak ayından beri kontratsız oyuncuydum. Çok fazla teklif geldi. Bundesliga, La Liga ve Serie A ile Türkiye'den teklifler aldım. Türkiye'den tekliflere pek sıcak bakmıyordum ama Fenerbahçe olunca fikirler değişiyor. Buradan Ali Koç ve Selahattin Baki'ye teşekkür ediyorum. Bana inandılar ve saygı duydular. Gol olarak bir rakam vermek doğru değil. Her maç 11 başlamak istiyorum ve gol atmak istiyorum ama bir rakam vermek doğru değil' şeklinde konuştu.

'HERKESİN FENERBAHÇE'NİN BÜYÜKLÜĞÜNÜN FARKINDA OLMASI LAZIM'

Serdar Dursun, teknik direktör Vitor Pereira'ya karşı daha önce oynadığını ve gol attığını ifade ederek, 'Hocayla ilgili ilk izlenimim, konuşmasının beni çok etkilemesiydi. Herkesin Fenerbahçe'nin büyüklüğünün farkında olması lazım. Bu camiada her zaman kazanman lazım. Takım beni çok iyi karşıladı, çok iyi oyuncular ve karakterler var. Herkes forma savaşında elinden gelenin en iyisini yapıyor ve kendisini hocaya kanıtlamak istiyor. Hoca çok profesyonelce antrenman yaptırıyor' dedi.

'KENDİMİ İSPATLARSAM ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE MİLLİ TAKIM KADROSUNDA OLABİLECEĞİMİ DÜŞÜNÜYORUM'

Avrupa Şampiyonası'nda A Milli formayı giyememesi ile ilgili de konuşan tecrübeli futbolcu, 'Saygı duymak lazım. Hoca ne derse o. Benim tek yapacağım sahada çalışmak ve kendimi göstermek. Kendimi ispatlarsam önümüzdeki dönemde milli takım kadrosunda olabileceğimi düşünüyorum' ifadelerini kullandı.

'MESUT ALMANYA'DA KENDİNİ KANITLAMIŞ TARİHİN EN İYİ 10 NUMARALARINDAN BİRİ'

Türkiye ligi ile Almanya ligi arasında disiplin, taktik ve fiziki açıdan farklılıkları olduğunu söyleyen Serdar Dursun, Mesut Özil'in önünde oynama fırsatına ilişkin yöneltilen bir soruya ise şu cevabı verdi:

'Mesut Almanya'da kendini kanıtlamış tarihin en iyi 10 numaralarından biri. Mesut'un adı geçince akıllara direkt asist gelir. Bencil bir oyuncu değil. Bazı oyuncuların göremediği yerleri görüyor. Forvet olarak kim oynarsa oynasın onunla daha fazla pozisyona girecek.?

SPOR Fenerbahçeli Serdar Dursun: Buraya yedekte oturmak için gelmedim
SPOR Fenerbahçeli Serdar Dursun: Buraya yedekte oturmak için gelmedim
SPOR Fenerbahçeli Serdar Dursun: Buraya yedekte oturmak için gelmedim
SPOR Fenerbahçeli Serdar Dursun: Buraya yedekte oturmak için gelmedim
SPOR Fenerbahçeli Serdar Dursun: Buraya yedekte oturmak için gelmedim
SPOR Fenerbahçeli Serdar Dursun: Buraya yedekte oturmak için gelmedim
SPOR Fenerbahçeli Serdar Dursun: Buraya yedekte oturmak için gelmedim
SPOR Fenerbahçeli Serdar Dursun: Buraya yedekte oturmak için gelmedim
SPOR Fenerbahçeli Serdar Dursun: Buraya yedekte oturmak için gelmedim
SPOR Fenerbahçeli Serdar Dursun: Buraya yedekte oturmak için gelmedim
SPOR Fenerbahçeli Serdar Dursun: Buraya yedekte oturmak için gelmedim
SPOR Fenerbahçeli Serdar Dursun: Buraya yedekte oturmak için gelmedim

Serdar Dursun, Fenerbahçe, Almanya, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor SPOR Fenerbahçeli Serdar Dursun: Buraya yedekte oturmak için gelmedim - Son Dakika Spor


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