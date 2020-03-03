Fenerbahçeli Simon Falette, hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçeli Simon Falette, hastaneye kaldırıldı - Son Dakika Spor

Fenerbahçeli Simon Falette, hastaneye kaldırıldı

6 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk ayağında oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe karşılaşmasında sarı lacivertli futbolcu Simon Falette, 6'ncı dakikada Jose Sosa ile hava topu mücadelesinde çarpıştı.

Fenerbahçeli Simon Falette, hastaneye kaldırıldı, System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk ayağında oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe karşılaşmasında sarı lacivertli futbolcu Simon Falette, 6'ncı dakikada Jose Sosa ile hava topu mücadelesinde çarpıştı. Oyuna devam edemeyen Falette, önce sedye ile ambulansa, oradan da üst bağlarının koptuğu şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.


Türkiye Kupası, Trabzonspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 08:54 Kaynak: DHA
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