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Fenerbahçeli Simon Falette, hastaneye kaldırıldı
6 saat önce
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk ayağında oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe karşılaşmasında sarı lacivertli futbolcu Simon Falette, 6'ncı dakikada Jose Sosa ile hava topu mücadelesinde çarpıştı.
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 08:54 Kaynak: DHA
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk ayağında oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe karşılaşmasında sarı lacivertli futbolcu Simon Falette, 6'ncı dakikada Jose Sosa ile hava topu mücadelesinde çarpıştı. Oyuna devam edemeyen Falette, önce sedye ile ambulansa, oradan da üst bağlarının koptuğu şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
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