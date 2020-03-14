Fenerbahçeli taraftarlar, Ali Koç'u istifaya davet etti - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçeli taraftarlar, Ali Koç'u istifaya davet etti - Son Dakika Spor

Fenerbahçeli taraftarlar, Ali Koç'u istifaya davet etti

29 dakika önce

Fenerbahçeli taraftarlar, Konyaspor'a 1-0 yenilmelerinin ardından Başkan Ali Koç'u istifaya davet etti.

Süper Lig'in 26. haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında konuk ettiği Fenerbahçe'yi 41. dakikada Bajic'in attığı golle 1-0 mağlup etti. Ev sahibi takımda 67. dakikada Skubic ve 77. dakikada Ömer Ali Şahiner kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Yeşil-beyazllıar karşılaşmayı 9 kişi tamamladı.

Bu sonuçla Fenerbahçe'nin galibiyet hasreti 7 maça çıktı. Maçta isabetli şut çekemeyen Fenerbahçe'de taraftarlar, Başkan Ali Koç'u Twitter'dan istifaya davet etti. Ali Koç istifa hashtagi Twitter'da trend topic oldu.

Fenerbahçeli taraftarlar, Ali Koç'u istifaya davet etti
Fenerbahçe, Konyaspor, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 10:36 
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