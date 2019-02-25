Son Dakika Haberleri: Fenerbahçeli Taraftarlar Beşiktaş Maçı İçin Yola Çıktı

Fenerbahçeli Taraftarlar Beşiktaş Maçı İçin Yola Çıktı

1 saat önce

Fenerbahçeli taraftarlar, Beşiktaş ile oynanacak derbi mücadelesi için Kadıköy'den hareket etti.

Fenerbahçeli Taraftarlar Beşiktaş Maçı İçin Yola Çıktı, System.String[]
Fenerbahçeli taraftarlar, Beşiktaş ile oynanacak derbi mücadelesi için Kadıköy'den hareket etti.

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan derbi mücadelesi için sarı-lacivertli taraftarlar yola çıktı. Fenerbahçe Ülker Stadyumu önünden polis eskortu eşliğinde 35 otobüsle hareket eden Fenerbahçeliler tezahüratlar eşliğinde yolculuğa başladı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 05:39 Kaynak: İHA

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