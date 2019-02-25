Fenerbahçeli Taraftarlar Beşiktaş Maçı İçin Yola Çıktı
1 saat önce
Fenerbahçeli taraftarlar, Beşiktaş ile oynanacak derbi mücadelesi için Kadıköy'den hareket etti.
Fenerbahçeli taraftarlar, Beşiktaş
ile oynanacak derbi mücadelesi için Kadıköy
'den hareket etti.
Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan derbi mücadelesi için sarı-lacivertli taraftarlar yola çıktı. Fenerbahçe Ülker
Stadyumu önünden polis eskortu eşliğinde 35 otobüsle hareket eden Fenerbahçeliler tezahüratlar eşliğinde yolculuğa başladı. - İSTANBUL
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 05:39 Kaynak: İHA
Derbi Öncesi Fikret Orman ve Ali Koç'tan Dostluk Mesajları
Ünlü İsimler, Fenerbahçe-Beşiktaş Derbisinin Skorunu Tahmin Etti
Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman: Şimdi Sıra Beşiktaş'ta
Arnavutluk-Türkiye Maçının Biletleri Satışa Çıktı