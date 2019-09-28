Fenerbahçeli taraftarlar derbi için yola çıktı

Süper Lig'in 6'ncı haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisini tribünden takip edecek olan sarı-lacivertli taraftarları taşıyan otobüsler, maçın oynanacağı Türk Telekom Stadyumu'na hareket etti.

Ülker Stadyumu önünde toplanan taraftarlar, bilet kontrolleri ve üst aramaları yapıldıktan sonra kulüp tarafından yapılan organizasyonla getirilen otobüslere bindi ve saat 16.00'da stadyuma hareket etti. Toplam 35 otobüsle maçın oynanacağı Türk Telekom Stadyumu'na doğru yola çıkan taraftarlar, güvenlik önlemleri eşliğinde stada gidiyor.

ALİ KOÇ TARAFTARLARI UĞURLADI

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da Ülker Stadyumu önüne geldi. Başkan Koç, tek tek otobüsleri gezerek taraftarları stada uğurladı.

Derbide yaklaşık 2 bin Fenerbahçe taraftarı, deplasman tribününde takımlarını destekleyecek.

GALATASARAY FORMASI YAKILDI

Öte yandan, Fenerbahçe taraftarları stada hareket saatini beklerken Galatasaray forması yaktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Taraftarlardan görüntüler

Kontrol noktasından geçişler

Taraftarları taşıyacak otobüslerden görüntüler

Güvenlik önlemlerinden detaylar

Detaylar

Yakılan Galatasaray formasından detaylar