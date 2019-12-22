Fenerbahçeli taraftarlar derbiyi bekliyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçeli taraftarlar derbiyi bekliyor - Son Dakika Spor

Fenerbahçeli taraftarlar derbiyi bekliyor

6 saat önce

Fenerbahçeli taraftarlar, akşam oynanacak olan Beşiktaş derbisi öncesinde toplanmaya başladı.

Fenerbahçeli taraftarlar derbiyi bekliyor, System.String[]

Fenerbahçeli taraftarlar, akşam oynanacak olan Beşiktaş derbisi öncesinde toplanmaya başladı.

Sarı-lacivertli taraftarlar, Süper Lig'in 16'ncı haftasında oynanacak olan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesinde Kadıköy'de maç saatini bekliyor. Fenerbahçeli taraftarlar, meşale yakarak,  tezahüratlar eşliğinde yürüyüşlerini sürdürürken polis ekipleri de yoğun güvenlik önlemleri aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Fenerbahçeli taraftarlardan görüntüler

-Fenerbahçeli taraftarların polis kontrolünden geçişleri

-Fenerbahçeli taraftarların tezahüratlar eşliğinde yürüyüşü


Fenerbahçe, Beşiktaş, Kadıköy, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 04:06 Kaynak: DHA
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