Fenerbahçeli taraftarlar derbiyi bekliyor

Fenerbahçeli taraftarlar, akşam oynanacak olan Beşiktaş derbisi öncesinde toplanmaya başladı.
Sarı-lacivertli taraftarlar, Süper Lig'in 16'ncı haftasında oynanacak olan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesinde Kadıköy'de maç saatini bekliyor. Fenerbahçeli taraftarlar, meşale yakarak, tezahüratlar eşliğinde yürüyüşlerini sürdürürken polis ekipleri de yoğun güvenlik önlemleri aldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Fenerbahçeli taraftarlardan görüntüler-Fenerbahçeli taraftarların polis kontrolünden geçişleri
-Fenerbahçeli taraftarların tezahüratlar eşliğinde yürüyüşü