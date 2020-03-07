Fenerbahçeli taraftarlar, "Formayı çıkarın, çıplak oynayın" diye bağırdı - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçeli taraftarlar, 'Formayı çıkarın, çıplak oynayın' diye bağırdı - Son Dakika Spor

Fenerbahçeli taraftarlar, "Formayı çıkarın, çıplak oynayın" diye bağırdı

23 dakika önce

Fenerbahçe'nin sahasında Denizlispor ile 2-2 berabere kaldığı maçın son anlarında sarı-lacivertli taraftarlar, "Formayı çıkarın, çıplak oynayın" diye bağırdı.

Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, Yukatel Denizlispor ile 2-2 berabere kaldı. Müsabakada Fenerbahçe'nin gollerini 22. dakikada Ozan Tufan ve 90+2. dakikada Serdar Aziz kaydederken, Yukatel Denizlispor'un golleri 45. dakikada penaltıdan Murawski ve 75. dakikada Mustafa Yumlu'dan geldi.Bu sonuçla Fenerbahçe üst üste 6. lig maçında da galip gelemezken, puanını 40 yaptı ve maç fazlasıyla 7. sırada yer aldı. Yukatel Denizlispor ise puanını 28 yaparak, maç fazlasıyla 10. sıraya yükseldi.

MEHMET EKİCİ ISLIKLANDI

Bu sonuçla Fenerbahçe'nin galibiyet hasreti 6 maça çıkarken sarı-lacivertli taraftarlar maçın son anlarında "Formayı çıkarın çıplak oynayın" diye bağırdı. Taraftarlar ayrıca oyundan çıkarken Mehmet Ekici'yi de ıslıkladı.

Fenerbahçeli taraftarlar, Formayı çıkarın, çıplak oynayın diye bağırdı
Denizlispor, Ozan Tufan, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 10:24 
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