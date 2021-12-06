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SPOR Fenerbahçeli taraftarlar galibiyetten mutlu - Son Dakika

SPOR Fenerbahçeli taraftarlar galibiyetten mutlu

06.12.2021 11:40

SPOR Fenerbahçeli taraftarlar galibiyetten mutlu-Stat dışında Nani tezahüratlarıMustafa AKIN-Sezer AFŞAR İSTANBUL,(DHA) - Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'u farklı bir skorla yenmesi sarı-lacivertli taraftarları mutlu etti.

SPOR Fenerbahçeli taraftarlar galibiyetten mutlu

-Stat dışında Nani tezahüratları

Mustafa AKIN-Sezer AFŞAR İSTANBUL,(DHA) - Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'u farklı bir skorla yenmesi sarı-lacivertli taraftarları mutlu etti.

Spor Toto Süper Lig'in 15'inci haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından stat çevresinde bir araya gelen sarı-lacivertli taraftarlar galibiyeti kutladı. Özellikle eski futbolcuları Luis Nani'nin takıma yeniden gelmesini istediklerini dile getiren taraftarlar, Mesut Özil ile birlikte iyi bir performans sergileyeceklerini ifade ettiler.

MESUT İLE NANİ ÇOK İYİ OYNARLAR

Rizespor karşısında çok iyi oyun sergilendiğini dile getiren bir taraftar, sarı-lacivertli ekibin ligin birinci sırasında olması gerektiğini ifade ederek, Trabzonspor ile aramızda çok büyük puan farkı var. Bence şu an Nani lazım bizim takımımıza. Mesut Özil ile çok iyi oynayacaklarına inanıyorum. Hala gerideyiz bununla kendimizi avutmamamız lazım. İlk 11'imiz hala belli değil. Rizespor galibiyeti de beklendik bir galibiyetti bizim için dedi.

Fenerbahçe'nin 4-0 kazandığını hatırlatan sarı-lacivertli bir başka taraftar, Çok mutluyuz. Şampiyonluk yolunda gidiyoruz hayırlısı olsun ifadelerini kullandı.

Eskişehir'den maç için geldiğini söyleyen bir diğer sarı-lacivertli taraftar ise Çok mutluyuz, Eskişehir'den buraya geldik. Ses de kalmadı ama değecek. İnşallah Nani de gelecek hep beraber şampiyonluğa gideceğiz şeklinde konuştu.

SPOR Fenerbahçeli taraftarlar galibiyetten mutlu
SPOR Fenerbahçeli taraftarlar galibiyetten mutlu
SPOR Fenerbahçeli taraftarlar galibiyetten mutlu
SPOR Fenerbahçeli taraftarlar galibiyetten mutlu

Fenerbahçe, Mesut Özil, Luis Nani, Rizespor, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Fenerbahçeli taraftarlar galibiyetten mutlu - Son Dakika


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