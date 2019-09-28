Son Dakika Haberleri: Fenerbahçeli taraftarlar koray şener'i unutmadı
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Fenerbahçeli taraftarlar koray şener'i unutmadı

1 saat önce

Süper Lig'in 6'ncı haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçında sarı-lacivertli taraftarlar, deplasman tribününde Koray Şener'i andı.

Fenerbahçeli taraftarlar koray şener'i unutmadı, System.String[]
Süper Lig'in 6'ncı haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçında sarı-lacivertli taraftarlar, deplasman tribününde Koray Şener'i andı.
Fenerbahçeli taraftarlar derbi mücadelesinde deplasman tribününde Koray Şener için pankart açtı. Galatasaraylı taraftarlar da bu pankarta alkışla karşılık verdi. Koray Şener, geçen sezon ligin 11'inci haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe maçında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.


Koray Şener, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 11:55 Kaynak: DHA
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