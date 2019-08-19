Son Dakika Haberleri: Fenerbahçeli taraftarlar maça yoğun ilgi gösterdi
Son Dakika Güncel Haber

Fenerbahçeli taraftarlar maça yoğun ilgi gösterdi

52 dakika önce

Fenerbahçeli taraftarlar, Gazişehir Gaziantep maçına yoğun ilgi gösterdi.

Fenerbahçeli taraftarlar maça yoğun ilgi gösterdi, System.String[]
Fenerbahçeli taraftarlar, Gazişehir Gaziantep maçına yoğun ilgi gösterdi. Süper Lig'in ilk haftasında evinde Gazişehir Gaziantep ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de taraftarlar maça yoğun ilgi gösterdi. Stat çevresinde toplanan sarı-lacivertli taraftarlar yeni sezonda oynanacak Fenerbahçe'nin ilk maçında erkenden tribünleri doldurmaya başladı.
(Ozan Buğra Koşar - Güven Mert Ercan - Bozhan Memiş/İHA)
Fenerbahçe, Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 06:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Alper Potuk, maaşında yüzde 40 indirime gitti!
Alper Potuk'un yeni maaşı ne kadar olacak? Fenerbahçe, Gazişehir Gaziantep karşısında! İlk 11'ler belli oldu Garanti BBVA'nın yeni CEO'su Recep Baştuğ oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.8.2019 19:37:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fenerbahçeli taraftarlar maça yoğun ilgi gösterdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]