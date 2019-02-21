Son Dakika Haberleri: Fenerbahçeli Taraftarlar Polis Eşliğinde Stada Gitti

Fenerbahçeli Taraftarlar Polis Eşliğinde Stada Gitti

48 dakika önce

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde Zenit ile oynayacağı maç öncesi sarı-lacivertli taraftarlar, polis eşliğinde stadyuma götürüldü.

Fenerbahçeli Taraftarlar Polis Eşliğinde Stada Gitti, System.String[]
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde Zenit ile oynayacağı maç öncesi sarı-lacivertli taraftarlar, polis eşliğinde stadyuma götürüldü.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında bu akşam karşılaşacağı Zenit maçı için Petersburg'a giden yaklaşık 350 Fenerbahçe taraftarı maça 2 saat kala toplandı. Sarı-lacivertli taraftarlarının 400 bilet satın aldığı toplamda ise 47 bin bilet satıldığını açıklandı. Daha önce belirlenen noktada toplanan Fenerbahçe taraftarları için belediye ve özel otobüsler dahil toplam 7 otobüs tahsis edildi. Herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için Rus polisinin yoğun güvenlik önlemleri aldığı gözlenirken, yaklaşık 1 minibüs, 5 otomobil ile Rus polisleri Fenerbahçe otobüslerine eşlik etti. Sarı-lacivertli taraftarlar toplanma alanlarında polis eşliğinde otobüslerine bindirilerek stada götürüldü. - ST. PETERSBURG

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 07:11 Kaynak: İHA

Spor
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