Son Dakika Haberleri: Fenerbahçeli Taraftarlar Yerlerini Almaya Başladı

Fenerbahçeli Taraftarlar Yerlerini Almaya Başladı

1 saat önce

Fenerbahçeli taraftarlar, Medipol Başakşehir maçı öncesi stat çevresinde toplanıp tribündeki yerlerini almaya başladı.

Fenerbahçeli Taraftarlar Yerlerini Almaya Başladı, System.String[]
Fenerbahçeli taraftarlar, Medipol Başakşehir maçı öncesi stat çevresinde toplanıp tribündeki yerlerini almaya başladı.

Spor Toto Süper Lig'de oynanacak olan Medipol Başakşehir - Fenerbahçe maçı öncesinde sarı-lacivertli taraftarlar tribünleri doldurmaya başladı. Müsabakanın başlamasına 2 saat kala stat etrafında toplanan sarı-lacivertli taraftarların bir bölümü deplasman tribününe giriş yaparken, diğer taraftarlar ise giriş bölgesinde maç saatini bekliyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 05:40 Kaynak: İHA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Jailson 22 Gün Sonra Sahada Fenerbahçe Tribünleri Karıştı! Olaya Polis Müdahale Etti

Kalesini Korumak İsterken Canından Oluyordu Trabzonspor, Akhisarspor'u 2-1 Mağlup Etti!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.3.2019 19:10:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fenerbahçeli Taraftarlar Yerlerini Almaya Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]