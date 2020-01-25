Fenerbahçeli taraftarlardan deprem bölgesine yardım - Son Dakika

Fenerbahçe-Medipol Başakşehir arasındaki maç öncesinde Fenerbahçeli taraftarlar, Kadıköy Belediyesinin "Kadıköy Paylaşıyor" sloganıyla başlattığı kampanyaya destek verdi. Yardım malzemeleri depreme bölgesine gönderilmek Yoğurtçu Parkı'nda toplandı.



Elazığ ve Malatya'yı vuran 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından bir çok yerden yardım eli uzatılırken Fenerbahçeli taraftarlar da harekete geçti. Deprem bölgesi için Kadıköy Belediyesinin başlattığı "Kadıköy Paylaşıyor" yardımı kampanyasında yine Kadıköy Belediyesinin Yoğurtçu Parkı girişinde oluşturduğu yardım noktasına Fenerbahçeli taraftarlar katkıda bulunmak için adete birbirleriyle yarıştı.



Yardımda bulunan bir taraftar, "Dün akşam çok talihsiz bir şekilde ülkemizde Elazığ bölgesinde yaşanan deprem sonucunda kulübümüz Fenerbahçe'nin açıklamış olduğu yardım kampanyasına iştirak etmek için bizde elimizden geldiği kadarıyla özellikle oradaki kış şartlarını düşünerek evde ikinci olan eşyalarımızı eski değil yenileri de getirmek üzere yardımda bulunduk oradaki kardeşlerimize Allah kolaylıklar versin" diye konuştu.



Yine yardımda bulunan bir taraftar ise, "Dün akşamki yaşanan afetteki kardeşlerimizin yanındayız. Umarım ki kısa sürede eski durumlarına dönerler en ufak bir yardım olursa bizler için ne mutlu şimdiden geçmiş olsun diliyoruz" diye konuştu.



Fenerbahçeli taraftarların getirmiş oldukları bot, mont, battaniye gibi kışlık kıyafetlerin yanı sıra bebek bezi, hijyenik ped gibi malzemeler Kadıköy Belediyesinin Yoğurtçu Parkında oluşturmuş olduğu noktada toplanarak yola çıkmak üzere hazır hale geldi. - İSTANBUL