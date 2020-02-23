Fenerbahçeli taraftarlardan derbi koreografisi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fenerbahçeli taraftarlardan derbi koreografisi - Son Dakika

Fenerbahçeli taraftarlardan derbi koreografisi

23 dakika önce

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesinde sarı-lacivertli taraftarlar tribünlerde koreografi gösterisinde bulundu.

Fenerbahçeli taraftarlardan derbi koreografisi, System.String[]

Fenerbahçe- Galatasaray derbisi öncesinde sarı-lacivertli taraftarlar tribünlerde koreografi gösterisinde bulundu.

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbi öncesinde sarı-lacivertli taraftarlar koreografi gösterisinde bulundu. Okul açık tribününde açılan 'Rocky & Muhammed Ali' pankartlarının yanı sıra orta alanda yer alan 'Seni de Seni Seveni de Sevmiyoruz' pankartı yer aldı.

(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Galatasaray, Fenerbahçe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 07:40 Kaynak: İHA
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