Fenerbahçeli taraftarlardan derbi koreografisi - Son Dakika

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Fenerbahçeli taraftarlardan derbi koreografisi
23 dakika önce
Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesinde sarı-lacivertli taraftarlar tribünlerde koreografi gösterisinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 07:40 Kaynak: İHA
Fenerbahçe- Galatasaray derbisi öncesinde sarı-lacivertli taraftarlar tribünlerde koreografi gösterisinde bulundu.
Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbi öncesinde sarı-lacivertli taraftarlar koreografi gösterisinde bulundu. Okul açık tribününde açılan 'Rocky & Muhammed Ali' pankartlarının yanı sıra orta alanda yer alan 'Seni de Seni Seveni de Sevmiyoruz' pankartı yer aldı.
(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)
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