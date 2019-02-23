Son Dakika Haberleri: Fenerbahçeli Taraftarlardan Derbi Öncesi Ziyaret

Fenerbahçeli Taraftarlardan Derbi Öncesi Ziyaret

14 dakika önce

Fenerbahçeli taraftarlar, Beşiktaş ile oynanacak derbi öncesi sarı-lacivertli futbolcuları antrenmanda ziyaret etti.

Fenerbahçeli Taraftarlardan Derbi Öncesi Ziyaret, System.String[]
Fenerbahçeli taraftarlar, Beşiktaş ile oynanacak derbi öncesi sarı-lacivertli futbolcuları antrenmanda ziyaret etti.

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak olan derbi öncesinde sarı-lacivertli taraftar grupları Fenerbahçeli futbolcuları Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde ziyaret etti. Antrenman başlamadan önce futbolculara tezahürat yapan taraftarlar Teknik Direktör Ersun Yanal ve Volkan Demirel'e çiçek takdim etti. Taraftarlar oynanacak derbi öncesinde futbolculardan galibiyet sözü aldı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 02:24 Kaynak: İHA

Can Bartu Tesisleri, Beşiktaş, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beşiktaş, Borcunu 2,3 Milyar TL Olarak Açıkladı Beşiktaş Başkanı Fikret Orman: Biz Kimseden Para Dilenmedik

Beşiktaşlı Gary Medel, Takımdan Ayrılmadığı İçin Pişman Oldu Trabzonspor'un Yerlileri Takımı Sırtlıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.2.2019 14:38:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fenerbahçeli Taraftarlardan Derbi Öncesi Ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]