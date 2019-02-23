Fenerbahçeli Taraftarlardan Derbi Öncesi Ziyaret
14 dakika önce
Fenerbahçeli taraftarlar, Beşiktaş ile oynanacak derbi öncesi sarı-lacivertli futbolcuları antrenmanda ziyaret etti.
Fenerbahçeli taraftarlar, Beşiktaş ile oynanacak derbi öncesi sarı-lacivertli futbolcuları antrenmanda ziyaret etti.
Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak olan derbi öncesinde sarı-lacivertli taraftar grupları Fenerbahçeli futbolcuları Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde ziyaret etti. Antrenman başlamadan önce futbolculara tezahürat yapan taraftarlar Teknik Direktör Ersun Yanal ve Volkan Demirel'e çiçek takdim etti. Taraftarlar oynanacak derbi öncesinde futbolculardan galibiyet sözü aldı. - İSTANBUL
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 02:24 Kaynak: İHA
Beşiktaş, Borcunu 2,3 Milyar TL Olarak Açıkladı
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman: Biz Kimseden Para Dilenmedik
Beşiktaşlı Gary Medel, Takımdan Ayrılmadığı İçin Pişman Oldu
Trabzonspor'un Yerlileri Takımı Sırtlıyor