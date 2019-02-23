Son Dakika Haberleri: Fenerbahçeli Taraftarlardan Derbi Öncesi Ziyaret

Fenerbahçeli Taraftarlardan Derbi Öncesi Ziyaret

1 saat önce

Fenerbahçeli taraftarlar, Beşiktaş ile oynanacak derbi öncesi sarı-lacivertli futbolcuları antrenmanda ziyaret etti.

Fenerbahçeli Taraftarlardan Derbi Öncesi Ziyaret, System.String[]
Fenerbahçeli taraftarlar, Beşiktaş ile oynanacak derbi öncesi sarı-lacivertli futbolcuları antrenmanda ziyaret etti. Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak olan derbi öncesinde sarı-lacivertli taraftar grupları Fenerbahçeli futbolcuları Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde ziyaret etti. Antrenman başlamadan önce futbolculara tezahürat yapan taraftarlar Teknik Direktör Ersun Yanal ve Volkan Demirel'e çiçek takdim etti. Taraftarlar oynanacak derbi öncesinde futbolculardan galibiyet sözü aldı.

(Ozan Buğra Koşar/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 03:11 Kaynak: İHA

Can Bartu Tesisleri, Beşiktaş, Güncel
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