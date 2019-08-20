Son Dakika Haberleri: Fenerbahçeli taraftarlardan Dilay Kemer'e büyük destek
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Fenerbahçeli taraftarlardan Dilay Kemer'e büyük destek

1 saat önce

Fenerbahçe TV'nin genç ve güzel sunucusu Dilay Kemer'in kan kanserine yakalanmasının ardından sarı lacivertli taraftarlar destek kampanyası düzenlemişti.

Fenerbahçeli taraftarlardan Dilay Kemer'e büyük destek, System.String[]
Fenerbahçe TV'nin genç ve güzel sunucusu Dilay Kemer'in kan kanserine yakalanmasının ardından sarı lacivertli taraftarlar destek kampanyası düzenlemişti.

Güzel sunucu, ilik nakli olmuş ve kan bağışı için destek çağrısında bulunmuştu. Her platformda Dilay Kemer'e destek mesajları gönderen sarı lacivertli taraftarlar, bu kez Ülker Stadı'ndan güzel sunucuya seslendi.

Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Gazişehir Gaziantep maçında, Dilay Kemer'in fotoğrafının bulunduğu pankartta, "Vazgeçmek korkakların işidir. Hep seninleyiz, dualarımız seninle." mesajı yer aldı.

DİLAY KEMER KİMDİR?

Yaşadığı sağlık sorunuyla gündeme gelen Dilay Kemer, 1988 yılında Antalya'da doğdu. Üniversite eğitimi için İstanbul'a gelen Dilay Kemer, Yeditepe Üniversitesi Fransızca Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler mezun oldu. 2009 yılında kendime bir moda blogu açtı, o zamanlar bu kadar popüler değildi. İki yıl blogu hobi olarak yürüttükten sonra, bir reklam ajansında staja başladı. Staj yaparken bir yandan da spikerlik-sunuculuk eğitimine başladı. Yaklaşık 1.5 senelik hazırlık sonunda İhsan Topaloğlu ve Yasir Kaya'nın şans vermesiyle, hayal ettiği sektörde yer buldu. Bir süre Fenerbahçe TV'de hem ana haberi hem de çeşitli programları sundu. Güzel sunucu, verdiği bir röportajda kendisini şu sözlerle tanımlamıştı: "Hayallerle ve hedeflerle yaşayan, başarıyla beslenen, hafif melankolik"
Ülker Stadı, Fenerbahçe, Kemer, TV, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 12:39 
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