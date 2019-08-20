Fenerbahçeli taraftarlardan Dilay Kemer'e büyük destek

Fenerbahçe TV
'nin genç ve güzel sunucusu Dilay Kemer
'in kan kanserine yakalanmasının ardından sarı lacivertli taraftarlar destek kampanyası düzenlemişti.
Güzel sunucu, ilik nakli olmuş ve kan bağışı için destek çağrısında bulunmuştu. Her platformda Dilay Kemer'e destek mesajları gönderen sarı lacivertli taraftarlar, bu kez Ülker Stadı
'ndan güzel sunucuya seslendi.
Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Gazişehir Gaziantep
maçında, Dilay Kemer'in fotoğrafının bulunduğu pankartta, "Vazgeçmek korkakların işidir. Hep seninleyiz, dualarımız seninle." mesajı yer aldı.
DİLAY KEMER KİMDİR?
Yaşadığı sağlık sorunuyla gündeme gelen Dilay Kemer, 1988 yılında Antalya
'da doğdu. Üniversite eğitimi için İstanbul
'a gelen Dilay Kemer, Yeditepe Üniversitesi
Fransızca Siyaset
Bilimi ve Uluslararası İlişkiler mezun oldu. 2009 yılında kendime bir moda blogu açtı, o zamanlar bu kadar popüler değildi. İki yıl blogu hobi olarak yürüttükten sonra, bir reklam ajansında staja başladı. Staj yaparken bir yandan da spikerlik-sunuculuk eğitimine başladı. Yaklaşık 1.5 senelik hazırlık sonunda İhsan Topaloğlu
ve Yasir Kaya'nın şans vermesiyle, hayal ettiği sektörde yer buldu. Bir süre Fenerbahçe TV'de hem ana haberi hem de çeşitli programları sundu. Güzel sunucu, verdiği bir röportajda kendisini şu sözlerle tanımlamıştı: "Hayallerle ve hedeflerle yaşayan, başarıyla beslenen, hafif melankolik"