Fenerbahçeli taraftarlardan Elazığ'daki depremzedelere destek - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçeli taraftarlardan Elazığ'daki depremzedelere destek - Son Dakika Spor

Fenerbahçeli taraftarlardan Elazığ'daki depremzedelere destek

7 saat önce

Süper Lig'in 19'uncu haftasında Fenerbahçe sahasında Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup ederken, sarı-lacivertli taraftarlar da Elazığ'ın Sivrice ilçesinde yaşanan depremi unutmadı.

Fenerbahçeli taraftarlardan Elazığ'daki depremzedelere destek, System.String[]
Süper Lig'in 19'uncu haftasında Fenerbahçe sahasında Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup ederken, sarı-lacivertli taraftarlar da Elazığ'ın Sivrice ilçesinde yaşanan depremi unutmadı.

Maçın son dakikalarına girildiğinde tribünlerde bulunan taraftarlar, atkı ve  berelerini depremzedelere göndermek üzere sahaya attı. Taraftarlar, atkı ve berelerin sahaya atıldığı sırada 'Elazığ üşüme, Fenerbahçe seninle' şeklinde tempo tuttu.Sarı-lacivertli bir taraftar ise hazırladığı pankartta 'Sen üşüyorsun, biz donuyoruz' yazısına yer verdi.


- Me
Başakşehir, Fenerbahçe, Elazığ, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 10:28 Kaynak: DHA
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