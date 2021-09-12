SPOR Fenerbahçeli taraftarlardan maç sonrasında hakemlere sert tepki - Son Dakika

Fenerbahçeli taraftarlardan maç sonrasında hakemlere sert tepki

Sezer AFŞAR/ İSTANBUL, (DHA) - Fenerbahçeli taraftarlar, Demir Grup Sivasspor maçı sonrasında hakemlere sert tepki gösterdi.

Süper Lig'in 4'üncü haftasında Fenerbaçe, evinde Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma sonrasında stat dışında toplanan taraftarlar, hakemlere sert tepki gösterdi. 'Futbolun katili Türk hakemleri' tezahüratında bulunan sarı-lacivertli taraftarlar, Fenerbahçeli yönetici Erol Bilecik açıklamalarda bulunurken de tepkilerini sürdürdü. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamalarda bulunmasını ve bugünkü hakem performansı hakkında konuşmasını isteyen taraftarlar, daha sonra güvenlik görevlilerinin müdahalesi ile uzaklaştırıldı. Başkan Ali Koç ise stattan çıktıktan sonra otopark alanına yönelerek bir açıklama yapmadı.