Fenerbahçeli Taraftarlardan Rize Maçına Yoğun İlgi

Fenerbahçeli taraftarlar, Çaykur Rizespor ile oynanacak olan maça yoğun ilgi gösterdi.

Fenerbahçeli taraftarlar, Çaykur Rizespor ile oynanacak olan maça yoğun ilgi gösterdi. Müsabaka öncesinde stat çevresinde atlı polisler görev yaptı.



Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe'nin evinde Çaykur Rizespor ile karşılaşacağı maça sarı-lacivertli taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Mücadele öncesinde stat çevresinde yoğun kalabalık halinde giriş yapan taraftarlar, tezahüratlarla takımlarına destek verdi. Ülker Stadyumu çevresinde ise atlı polislerin görev yapması dikkat çekti. - İSTANBUL

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