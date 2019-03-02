Son Dakika Haberleri: Fenerbahçeli Taraftarlardan Rize Maçına Yoğun İlgi

Fenerbahçeli Taraftarlardan Rize Maçına Yoğun İlgi

27 dakika önce

Fenerbahçeli taraftarlar, Çaykur Rizespor ile oynanacak olan maça yoğun ilgi gösterdi.

Fenerbahçeli Taraftarlardan Rize Maçına Yoğun İlgi, System.String[]
Fenerbahçeli taraftarlar, Çaykur Rizespor ile oynanacak olan maça yoğun ilgi gösterdi. Müsabaka öncesinde stat çevresinde atlı polisler görev yaptı.

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe'nin evinde Çaykur Rizespor ile karşılaşacağı maça sarı-lacivertli taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Mücadele öncesinde stat çevresinde yoğun kalabalık halinde giriş yapan taraftarlar, tezahüratlarla takımlarına destek verdi. Ülker Stadyumu çevresinde ise atlı polislerin görev yapması dikkat çekti. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 06:57 Kaynak: İHA

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor, Spor
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