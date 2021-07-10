Fenerbahçeli taraftarlardan sarı-lacivertlilerin antrenmanına yoğun ilgi

Fenerbahçeli taraftarlar, sarı-lacivertlilerin antrenmanına yoğun ilgi gösterdi.
Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Serkan Acar Resort&Sports Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde tamamı basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenmanı, çok sayıda taraftar takip etti.
Antrenman esnasında tezahüratlarla takıma destek veren taraftarlar, daha sonra çalışmaların yapıldığı sahanın kenarına alındı.
Teknik direktör Vitor Pereira da takımının taraftarların yakın olduğu sahada idman yapmasına izin verdi.
Portekizli teknik adam, daha sonra sarı-lacivertli taraftarların yanına gelerek formaları imzaladı.
Kaynak: AA
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