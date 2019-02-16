Son Dakika Haberleri: Fenerbahçeli Taraftarlardan Tff'ye Protesto

Fenerbahçeli Taraftarlardan Tff'ye Protesto

1 saat önce

Fenerbahçeli taraftarlar yaptıkları yürüyüşle hakem kararlarıyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve kurumlarını protesto etti.

Fenerbahçeli Taraftarlardan Tff'ye Protesto, System.String[]
Fenerbahçeli taraftarlar yaptıkları yürüyüşle hakem kararlarıyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve kurumlarını protesto etti.

Bağdat Caddesi'ndeki Göztepe Parkı'ndan başlayan yürüyüşe çok sayıda Fenerbahçe taraftarı katıldı. Ülker Stadı'na kadar yapılan yürüyüşte, TFF, TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Merkez Hakem Kurulu (MHK) ve eski başkanı Yusuf Namoğlu aleyhine tezahüratlar yapıldı.

Taraftarlar hazırladıkları pankartlarla TFF ve kurumlarına protestoda bulundu.

Fenerbahçe'nin taraftar gruplarından Genç Fenerbahçeliler'in lideri Yücel Aslan, yürüyüşün sonunda bir basın açıklaması yaptı.

Uzun süredir hakem hatalarının yapıldığını ve Fenerbahçe'nin bu yüzden şampiyonluklar kaçırdığını savunan Aslan, adaletsiz kararların devam etmesi durumunda TFF ve MHK'ye tepki göstermeye devam edeceklerini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 05:06 Kaynak: AA

Spor
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