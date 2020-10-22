Fenerbahçeli taraftarların seçtiği takım otobüsünde 4 Nisan vurgusu - Son Dakika

Fenerbahçeli taraftarların seçtiği takım otobüsünde 4 Nisan vurgusu

22.10.2020 17:04

- Fenerbahçeli taraftarların seçtiği takım otobüsünde 4 Nisan vurgusu Tasarımını taraftarların seçtiği Fenerbahçe takım otobüsü tanıtıldı Fenerbahçe'nin, taraftar tarafından tasarlanan ve yine taraftarların verdikleri oylarla belirlenen yeni takım otobüsü tanıtıldı.

- Fenerbahçeli taraftarların seçtiği takım otobüsünde 4 Nisan vurgusu

Tasarımını taraftarların seçtiği Fenerbahçe takım otobüsü tanıtıldı

İSTANBUL - Fenerbahçe'nin, taraftar tarafından tasarlanan ve yine taraftarların verdikleri oylarla belirlenen yeni takım otobüsü tanıtıldı. Sarı-lacivertli taraftarların seçtiği takım otobüsünün ön camındaki "Sevgi kurşun geçirmez yazısı" dikkat çekti.

Fenerbahçe'nin taraftarların oylarıyla yeni seçilen otobüsünde 4 Nisan vurgusu ön plana çıktı. Trabzon'un Sürmene İlçesi'nde 4 Nisan 2015 tarihinde Çaykur Rizespor deplasmanı dönüşü havalimanına giden Fenerbahçe takım otobüsüne yönelik Trabzon'un Sürmene İlçesi Balıklı Mahallesi'nde silahlı saldırı düzenlenmiş ve saldırıda otobüs sürücüsü Ufuk Kıran yaralanmıştı. Taraftarların seçtiği otobüsün ön camında ise "Sevgi kurşun geçirmez yazısı" büyük beğeni topladı.

Fenerbahçe Spor Kulübü, takım otobüsünün tasarımı için taraftarlar arasında bir yarışma başlattı. Fenerbahçe Kulübü'nün sosyal medya hesapları üzerinden duyurulan ve taraftarların futbol takımının otobüsünün dış tasarımını düzenleyeceği yarışmaya 300'ün üzerinde geri dönüş yapıldı. Finale kalan 4 çalışmadan Burak Uluadaoğlu'nun tasarımı, yine sosyal medya üzerinden taraftarların oylarıyla birinci seçildi. Seçilen tasarım, 2020-2021 sezonunda kullanılmak üzere Fenerbahçe Futbol Takımının otobüsüne uygulandı. Otobüs tasarımının tanıtım toplantısı ise Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde düzenlendi. Tanıtıma Fenerbahçe Spor Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan, Teknik Direktör Erol Bulut ile takım oyuncuları katıldı.

Burak Kızılhan: "3-4 gün içinde 300'ün üzerinde tasarım ulaştı"

Tanıtım toplantısında konuşan Fenerbahçe Spor Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan, "Kulüp olarak taraftarlarımızla etkileşimimi artırmak, sarı-lacivertli renklere gönül vermiş herkesi bu hikayeye ortak etmek odaklı hareket ediyoruz. Duyuruyu yaptıktan sonra, kısa sürede Türkiye'den ve yurt dışından tasarımlar yağmaya başladı. 3-4 gün gibi kısa bir sürede 300'ün üzerinde tasarım ilgili arkadaşlarımıza ulaştı. Bunların arasından finale kalan 4 tanesini seçtik. Bu kadar tasarım içinden 4 tane seçebilmek gerçekten zor oldu. Son 4 arasından da bu sene otobüsümüzün nasıl giydirileceğini taraftarlarımız belirlesin dedik ve Twitter hesabımızdan anket başlattık. Şu anda da büyük Fenerbahçe taraftarının tercih ettiği otobüsün yanında duruyoruz. Yine taraftarlarımızın isteği üzerine "Sevgi kurşun geçirmez" mesajını ön camda konumlandırdık. Nisan 2015'te takımımıza yapılan ve hala sorumlularını bulunmasını beklediğimiz o saldırıya da bir mesaj olmasını istedik. Bu arada taraftarlarımıza sürpriz var. Fenerbahçe Erkek Basketbol takımımızın otobüs giydirmesini de benzer projeyle hayata geçireceğiz. Kıs süre içinde Twitter hesapları üzerinden yarışma başlayacak" dedi.

Otobüs tasarımı hakkında konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut ise, "Burak kardeşime otobüsün tasarımını böyle güzel bir şekilde yaptığından dolayı, en çok oyu aldığından dolayı teşekkür etmek istiyorum. Çok güzel tasarım. İnşallah bu tasarım bu sene hayırlı olur" dedi.

Fenerbahçeli taraftarların seçtiği takım otobüsünde 4 Nisan vurgusu
Fenerbahçeli taraftarların seçtiği takım otobüsünde 4 Nisan vurgusu
Fenerbahçeli taraftarların seçtiği takım otobüsünde 4 Nisan vurgusu
Fenerbahçeli taraftarların seçtiği takım otobüsünde 4 Nisan vurgusu
Fenerbahçeli taraftarların seçtiği takım otobüsünde 4 Nisan vurgusu
Fenerbahçeli taraftarların seçtiği takım otobüsünde 4 Nisan vurgusu
Fenerbahçeli taraftarların seçtiği takım otobüsünde 4 Nisan vurgusu
Fenerbahçeli taraftarların seçtiği takım otobüsünde 4 Nisan vurgusu

Fenerbahçe, 4 Nisan, Otobüs, Nisan, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Fenerbahçeli taraftarların seçtiği takım otobüsünde 4 Nisan vurgusu - Son Dakika Spor

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