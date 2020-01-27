Fenerbahçeli taraftarların yardım paketleri Elazığ'a ulaştı - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçeli taraftarların yardım paketleri Elazığ'a ulaştı - Son Dakika Spor

Fenerbahçeli taraftarların yardım paketleri Elazığ'a ulaştı

6 saat önce

Mustafa AKIN, Fenerbahçe Kulübü'nün de destek verdiği kampanya için toplanan yardım paketleri Elazığ'a ulaştı.

Fenerbahçeli taraftarların yardım paketleri Elazığ'a ulaştı, System.String[]

Mustafa AKIN,

Fenerbahçe Kulübü'nün de destek verdiği kampanya için toplanan yardım paketleri Elazığ'a ulaştı.

Kadıköy Belediyesi, Elazığ ve Malatya'yı vuran 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından "Kadıköy Paylaşıyor" adı ile yardım kampanyası başlatmıştı. Fenerbahçe Kulübü de, Elazığ ve Malatya'da meydana gelen depremlerin ardından taraftarlarını afet bölgesi için başlatılan yardım kampanyasına katılmaya davet etti. Süper Lig'in 19'uncu haftasında cumartesi günü oynanan Fenerbahçe - Medipol Başakşehir maçı öncesinde de yardım kampanyasına taraftarların da katkıda bulunabilmesi için Yoğurtçu Parkı'na yardım noktası oluşturuldu. Karşılaşma öncesinde Yoğurtçu Parkı'na gelen taraftarlar yardım paketlerini Kadıköy Belediyesi araçlarına teslim ettiler. Bunun yanı sıra maç sonunda tribünlerden atılan atkı ve bereler de toplanarak yardım tırlarına ulaştırıldı.

YOLA ÇIKAN 2 TIR DA DEPREM BÖLGESİNDE

Toplanan yardımların yer aldığı konvoy deprem bölgesine ulaştı. Fenerbahçeli taraftarların topladığı yardımlar ve halkın katkıları bu araçlarda yer aldı. Çoğunlukla kışlık giysi, bot ve battaniye gibi yardımlardan oluşan ilk tırda 776 koli, TIR ve kamyondan oluşan ikinci konvoyda ise 1274 koli yer aldı. Fenerbahçeli taraftarların yardımlarının bulunduğu ikinci TIR da deprem bölgesine ulaştı.

YÜZLERCE SARI-LACİVERT YARDIM

Fenerbahçeli taraftarlar, Kadıköy'de oynanan Medipol Başakşehir maçının son bölümlerinde Elazığ'daki depremzedelere ulaşması için saha kenarına atkı ve berelerini atmış, tribünlerde de 'Elazığ üşüme Fenerbahçe seninle' tezahüratında bulunmuşlardı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Fenerbahçeli taraftarların sahaya attıkları atkı ve berelerin paketlenmesi

Yardım paketlerinin TIR ve kamyonlara yüklenmesi

Fenerbahçeli taraftarların yardımlarının paketlenmiş detayları

Yardım TIR ve kamyonunun yola çıkması


Fenerbahçe Kulübü, Fenerbahçe, Elazığ, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 11:34 Kaynak: DHA
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