Son Dakika Haberleri: Fenerbahçeli tardaftarlar maça yoğun ilgi gösterdi
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Fenerbahçeli tardaftarlar maça yoğun ilgi gösterdi

52 dakika önce

Fenerbahçeli taraftarlar, Gazişehir Gaziantep maçına yoğun ilgi gösterdi.

Fenerbahçeli tardaftarlar maça yoğun ilgi gösterdi, System.String[]
Fenerbahçeli taraftarlar, Gazişehir Gaziantep maçına yoğun ilgi gösterdi.

Süper Lig'in ilk haftasında evinde Gazişehir Gaziantep ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de taraftarlar maça yoğun ilgi gösterdi. Stat çevresinde toplanan sarı-lacivertli taraftarlar yeni sezonda oynanacak Fenerbahçe'nin ilk maçında erkenden tribünleri doldurmaya başladı. - İSTANBUL
Fenerbahçe, Gaziantep, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 06:44 Kaynak: İHA
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