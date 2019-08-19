Son Dakika Haberleri: Fenerbahçeli tardaftarlar maça yoğun ilgi gösterdi
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Fenerbahçeli tardaftarlar maça yoğun ilgi gösterdi

1 saat önce

- Fenerbahçeli tardaftarlar maça yoğun ilgi gösterdiİSTANBUL - Fenerbahçeli taraftarlar, Gazişehir Gaziantep maçına yoğun ilgi gösterdi.

- Fenerbahçeli tardaftarlar maça yoğun ilgi gösterdi
İSTANBUL - Fenerbahçeli taraftarlar, Gazişehir Gaziantep maçına yoğun ilgi gösterdi.
Süper Lig'in ilk haftasında evinde Gazişehir Gaziantep ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de taraftarlar maça yoğun ilgi gösterdi. Stat çevresinde toplanan sarı-lacivertli taraftarlar yeni sezonda oynanacak Fenerbahçe'nin ilk maçında erkenden tribünleri doldurmaya başladı.
Fenerbahçe, Gaziantep, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 07:47 Kaynak: İHA
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