Fenerbahçeli Valencia'da yırtık tespit edildi - Son Dakika

Fenerbahçeli Valencia'da yırtık tespit edildi

08.12.2020 14:37
Fenerbahçeli Valencia'da yırtık tespit edildi, System.String[]

Fenerbahçeli futbolcu Enner Valencia'nın arka adale zarında birinci derece yırtık tespit edildi.

Fenerbahçeli futbolcu Enner Valencia'nın arka adale zarında birinci derece yırtık tespit edildi.

Süper Lig'in 12'nci haftasında 12 Aralık Cumartesi günü Yeni Malatyaspor ile mücadele edecek Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde sabah saatlerinde gerçekleştirilen idmana Enner Valencia katılmadı. MR çekilmesi için hastaneye gönderilen Valencia'nın arka adale zarında birinci derece yırtık olduğu ve tedavisine başlandığı belirtildi.


- İstanbul
Fenerbahçeli Valencia'da yırtık tespit edildi

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Fenerbahçeli Valencia'da yırtık tespit edildi - Son Dakika Spor


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