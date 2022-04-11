Fenerbahçeli Vali, derbi heyecanını Galatasaraylı öğrencilerle yaşadı - Son Dakika

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, UltrAslan Aksaray Üniversite Topluluğu'nun daveti üzerine dün akşam oynanan Galatasaray- Fenerbahçe maçını birlikte izledi.

UltrAslan Aksaray üniversite topluluğu sosyal medya üzerinden Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu'yu düzenledikleri geleneksel iftar programı sonrası derbi maçını birlikte izlemeye davet etti.

Vali Hamza Aydoğdu, beraberinde Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemirle davete katıldı.

Gelişinde taraftar gurubunun tezahüratlılar ile karşılanan Vali Aydoğdu ve Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir maç öncesi grup üyeleriyle sohbet etti.

Fenerbahçeli olduğunu ifade eden Vali Aydoğdu, Trabzonspor taraftarı Başsavcı Aydemir, derbiyi Galatasaray taraftarlarının içinde izledi.

Maç boyunca Galatasaray taraftarlarının heyecanına ortak olan Vali Aydoğdu, Fenerbahçe'nin attığı golleri hüzünlü bir gülümsemeyle izledi.

Gençlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyduğunu kaydeden Vali Hamza Aydoğdu, "Gençleri çok seviyoruz. Biz onların sevinç ve mutluluklarında yanındayız. Her zaman her alanda onlarla beraber olmaktan birlikte paylaşmaktan onur duyuyoruz. İftar davetlerine katılamadık ama derbi heyecanını onlarla birlikte yaşadık. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi ki varlar." dedi.

UltrAslan topluluğu Başkanı Berat Ali Ulu da, Vali Hamza Aydoğdu'nun kendilerini kırmayarak gelip kendileriyle maçı birlikte izlemesinden büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Kendisi ile derbiyi izlerken yaptığımız faaliyetler ve sosyal sorumluluk projelerimizi anlatma fırsatımız oldu. Bizi dinlemesinden, ziyareti ile bizi gururlandırmasından dolayı çok teşekkür ediyoruz." dedi.