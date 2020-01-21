Fenerbahçeli Vedat Muric, PFDK'ye sevk edildi - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçeli Vedat Muric, PFDK'ye sevk edildi - Son Dakika Spor

Fenerbahçeli Vedat Muric, PFDK'ye sevk edildi

6 saat önce

Fenerbahçeli futbolcu Vedat Muric, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği tarafından "bilinçli sarı kart görme" gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edildi.

Fenerbahçeli Vedat Muric, PFDK'ye sevk edildi, System.String[]

Fenerbahçeli futbolcu Vedat Muric, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği tarafından "bilinçli sarı kart görme" gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edildi.

TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'in 18. haftasında deplasmandaki Gaziantep FK maçının son anlarında ikinci sarı kart görerek kırmızı kartla oyundan atılan Vedat'ın "bilinçli sarı kart görme" gerekçesiyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği bildirildi.

Gaziantep FK maçı öncesinde 3 sarı kartı bulunan Vedat Muric, müsabakada gördüğü ilk sarı kartla Süper Lig'in 19. haftasında Ülker Stadı'nda oynanacak Medipol Başakşehir karşılaşmasında cezalı duruma düşmüştü. Vedat, maçın son anlarında oyunun başlamasını geciktirdiği için ikinci sarı kartı görerek kırmızı kartla oyundan atılmıştı. Vedat'ın kartı bilinçli görerek cezasını Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Hes Kablo Kayserispor maçında çekmek istediği iddia edilmişti.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 06:50 Kaynak: AA
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