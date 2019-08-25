Son Dakika Haberleri: Fenerbahçeli voleybolcu Dicle Nur Babat, ameliyat edildi
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Fenerbahçeli voleybolcu Dicle Nur Babat, ameliyat edildi

8 dakika önce

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nın orta oyuncusu Dicle Nur Babat, omzundan ameliyat edildi.

Fenerbahçeli voleybolcu Dicle Nur Babat, ameliyat edildi, System.String[]

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nın orta oyuncusu Dicle Nur Babat, omzundan ameliyat edildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Dicle Nur'un Liv Hospital'da artroskopik omuz ameliyatı edildiği belirtilerek, "Dicle Nur Babat'a geçmiş olsun diyor, en kısa sürede eski sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz. " denildi.

OPET PETROLCÜLÜK A.Ş, Fenerbahçe, voleybol, Dicle, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 03:22 Kaynak: AA
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