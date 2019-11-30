Son Dakika Haberleri: Fenerbahçeli voleybolcu Vargas'ın sakatlığı
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Fenerbahçeli voleybolcu Vargas'ın sakatlığı

6 saat önce

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı oyuncularından Melissa Vargas, sakatlığı nedeniyle bir süre forma giyemeyecek.

Fenerbahçeli voleybolcu Vargas'ın sakatlığı, System.String[]

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı oyuncularından Melissa Vargas, sakatlığı nedeniyle bir süre forma giyemeyecek.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Kübalı voleybolcunun CEV Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Budowlani maçında sakatlandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, sağlık ekibinin Vargas'ın sağ ayak bileğindeki sakatlığa dair detaylı kontrolleri gerçekleştirdiği ve 20 yaşındaki oyuncunun bir süre forma giyemeyeceği kaydedildi.

OPET PETROLCÜLÜK A.Ş, Fenerbahçe, voleybol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 02:32 Kaynak: AA
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