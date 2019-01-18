Fenerbahçeli Volkan Demirel'in Eşinden Siirtli Öğrencilere Karne Hediyesi
50 dakika önce
Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, Siirt 18 Mart Ortaokulundaki 100 öğrenciye karne hediyesi olarak giysi gönderdi.
Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, Siirt 18 Mart Ortaokulundaki 100 öğrenciye karne hediyesi olarak giysi gönderdi.
Okulun matematik öğretmeni Mehmet Fatih Çelapkulu'nun girişimiyle Demirel, başarılı öğrencilere karne hediyesi olarak mont, bot, atkı ve bere gönderdi.
Okula ulaştırılan hediyeler İl Milli Eğitim Müdürü İsa Güneş'in katıldığı törenle öğrencilere dağıtıldı.
Güneş, yaptığı açıklamada, Volkan Demirel ve eşinin öğrencilere hediyesinin anlamlı bir davranış olduğunu söyledi.
Öğrencilerin mutlu olduğunu belirten Güneş, Zeynep Sever Demirel'e teşekkür etti.
Törene, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İrfan Sağlam, okul müdürü İsmail Gündüz ve öğrenciler katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 02:56 Kaynak: AA
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