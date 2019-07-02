Son Dakika Haberleri: Fenerbahçeli yıldız adayını BAK kaptı
Son Dakika Spor Haber

Fenerbahçeli yıldız adayını BAK kaptı

1 saat önce

TFF 2. Lig ekiplerinden BAK Spor Kulübü, Fenerbahçe'nin yıldız adayı Kaan Parıltan'la 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

Fenerbahçeli yıldız adayını BAK kaptı, System.String[]
TFF 2. Lig ekiplerinden BAK Spor Kulübü, Fenerbahçe'nin yıldız adayı Kaan Parıltan'la 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. Yalova'da Atakentspor, Yalovagücü, Doğuşspor ve Yalovaspor'da görev yapan 2000 doğumlu 1.91 boyundaki genç file bekçisi, 2019-2020 sezonundan itibaren Ankara ekibi için ter dökecek.

Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin altyapısına katıldıktan sonra U-19 ve U-21 takımlarının kadrolarında yer alan Kaan Parıltan sezonun bitmesiyle sarı lacivertli ekiple yollarını ayırdı. Birçok takımın transfer gündeminde olan genç kaleci Ankara ekibinin 3 yıllık anlaşma teklifini kabul etti.

BAK Spor Kulübü'ne imzayı atan Kaan Parıltan, "2 senedir bulunduğum Fenerbahçe'den ayrılmış bulunmaktayım. Değerli hocalarla çalışma fırsatı buldum. Fenerbahçe armasını taşımak çok gurur vericiydi. Artık BAK Spor Kulübü için ter dökeceğim. Buraya başarılı olmaya geldim" diyerek sözlerini noktaladı. - YALOVA
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 02:42 Kaynak: İHA
Türkiye Futbol Federasyonu, Bora Füzesi, Fenerbahçe, Yalova, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe, Yasir Subaşı'yı transfer etti Rıdvan Dilmen, TFF'den gelen teklifi açıkladı BAK Spor, Fenerbahçe'nin yıldız adayı Kaan Parıltan'ı transfer etti Trabzon'dan Fatih Altaylı'nın sözlerine tepki!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.7.2019 16:12:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fenerbahçeli yıldız adayını BAK kaptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]