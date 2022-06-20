Fenerbahçeli yıldız Mesut Özil espor kariyerine hazırlanıyor - Son Dakika
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Fenerbahçeli yıldız Mesut Özil espor kariyerine hazırlanıyor

20.06.2022 11:16

Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil'in menajeri Dr. Erkut Söğüt'ün İngiliz basını Telegraph'a yaptığı röportajda futbol kariyerini Fenerbahçe'de sonlandırdıktan sonra espor kariyerine geçiş yapmaya hazırlandığını bildirdi.

Fenerbahçe'nin teknik ekibiyle problemler yaşayan Mesut Özil, İsmail Kartal döneminde kadro dışı bırakılmasının ardından yeni sezonla beraber Jorge Jesus da kadro dışı bıraktı. Geçtiğimiz haftalarda kariyerini Fenerbahçe'de sonlandıracağını duyurmasının ardından gözler e spor kariyerine çevrildi.

ESPOR KARİYERİNE GEÇİŞ YAPMAYA HAZIRLANIYOR

Fenerbahçeli yıldız Mesut Özil'in menajeri Dr. Erkut Söğüt'ün İngiliz basını Telegraph'a verdiği demeçte Özil'in gelecek kariyeri hakkında açıklama yaptı. Özil'in Fenerbahçe'den başka takımda oynamayacağını bildiren Söğüt, sözleşmesinin bitmesinin ardından kramponları asıp espor kariyerine geçiş yapabileceğini söyledi.

"BELKİ DE BİR ESPOR OYUNCUSU OLACAK"

Mesut Özil'in 2018 yılında kurduğu elektronik spor takımı M10 Esports hakkında açıklamalarda bulunan Söğüt, "Espora daha fazla girecek, kendi oynayacak ve belki de bir espor oyuncusu olacak." dedi. Özil'in menajeri, "Dürüst olmak gerekirse, Fortnite'ta gerçekten çok iyi ve bence bir gün rekabet ederse şaşırmam… M10 Esports adında bir takımı ve oyuncuları var. Ayrıca Almanya'da oyuncu evi var." sözlerine yer verdi.

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Fenerbahçeli yıldız Mesut Özil espor kariyerine hazırlanıyor

"KARİYERİMİ FENERBAHÇE'DE NOKTALAYACAĞIM"

Mesut Özil'in geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda ise altını çizerek tekrarladığını belirterek, "Fenerbahçe'den başka bir takımda kariyerimi noktalamayacağım. Sözleşmem süresi boyunca, Çubuklu formamızı terletmek tek amacım. Bu kararım çok net ve kesindir." sözlerine yer vererek Fenerbahçelilerin yüreklerine su serpmişti.

Fenerbahçeli yıldız Mesut Özil espor kariyerine hazırlanıyor
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Son Dakika Gamegar Fenerbahçeli yıldız Mesut Özil espor kariyerine hazırlanıyor - Son Dakika


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