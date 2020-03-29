Fenerbahçeli yıldızdan ayrılık itirafı!

Fenerbahçe'nin devre arasında Fortuna Düsseldorf'a kiraladığı Mathias Zanka Jorgensen, corona virüs nedeniyle verilen arada ne yaptığını anlattı ve geleceğiyle ilgili konuştu.



WEBCAM'DA ÇALIŞIYORUZ



Fortuna Düsseldorf, antrenmanları isteyenlerin yapabileceğini bildirdi. İdmanlara katılmak isteyenler, salı ve perşembe günü katılabiliyorlar. Webcam'da Alman bir çalıştırıcı ile çalışabiliyorsun.



Günlük antrenmanlarımızı yapıyoruz, bisikletime biniyorum. Oturma odasında zıplıyorum. Bize kamera üzerinden tavsiyeler veriyor ve çalışma zamanımızı böyle geçiriyoruz.



COMOLLI GİDİNCE BENDE AYRILDIM



Türkiye'de her şey iyiydi ancak yönetimde bir değişiklik oldu. Comolli gitti ve beni transfer eden oydu. Ben de bu yüzden ayrılma kararı aldım. Beni seçen kişi gidince, benim de kalma gerekliliğim kalmadı. Kulübün finansal problemleri de vardı.



Geleceğiyle ilgili konuşan Zanka, "Çok fazla bilinmeyen var ve şu anda geleceğimin ne olacağını sadece tahmin edebilirim. Yaz aylarında Fenerbahçe'de mi olurum, başka bir yere mi giderim, göreceğiz." ifadelerini kullandı.