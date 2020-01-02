Fenerbahçeli yönetici Fethi Pekin'den Yargıtay kararına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçeli yönetici Fethi Pekin'den Yargıtay kararına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika Spor

Fenerbahçeli yönetici Fethi Pekin'den Yargıtay kararına ilişkin açıklama Açıklaması

6 saat önce

Fenerbahçe Kulübü Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin, Yargıtay 5'inci Ceza Dairesinin, "Futbolda şike" davasında, aralarında eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın da bulunduğu 36 sanık hakkında yeniden yargılama sonucu verilen beraat kararlarını...

Fenerbahçeli yönetici Fethi Pekin'den Yargıtay kararına ilişkin açıklama Açıklaması, System.String[]

Fenerbahçe Kulübü Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin, Yargıtay 5'inci Ceza Dairesinin, "Futbolda şike" davasında, aralarında eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın da bulunduğu 36 sanık hakkında yeniden yargılama sonucu verilen beraat kararlarını usulden bozmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Fethi Pekin, sarı-lacivertli kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, Yargıtay'ın kararıyla ilgili çıkan haberlere dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Bahsi geçen bu haber ve paylaşımların bir kısmı, bozma kararının usule ilişkin olduğu ve şekli bir eksiklik sebebiyle tesis edildiği yönünde olup, dosyadaki usule ilişkin eksiklikler, yeniden yargılama sürecindeki tefrik gerekliliği ve bu kapsamda usule ilişkin bir bozma beklentisi içinde olduğumuz zaten çeşitli mecralarda daha evvel de dile getirdiğimiz bir husustu. Bununla birlikte, camiamıza zarar vermeye, ortalığı karıştırmaya ve gündem yaratmaya meyilli bir kısım haber ve paylaşımlar eski başkanımız Aziz Yıldırım hakkında verilen beraat kararının bozulmuş olabileceği ve yeniden yargılama yapılacağı olasılığını dillendirmekte ve sanki esasa ilişkin bir bozma ilamı varmış izlenimi uyandırmaya çalışmaktadırlar."

Yargıtay'dan henüz resmi bir açıklama almadıklarını aktaran Pekin, "Yargıtay tarafından resmi internet sitesine veya UYAP'a yüklenmiş ve gerekçe içeren bir ilam metni yoktur. Hal böyle iken, olasılıklar ve asılsız birtakım iddialardan hareketle yorumda bulunulması, hem hukuk güvenliğine hem de Fenerbahçe camiasına zarar vermektedir. Dolayısıyla, resmi merciler tarafından gerekli prosedür ve işlemler tamamlanarak Yargıtay ilamı paylaşılmadan, haber kanallarında ve sosyal medyada paylaşılan yorum ve iddialara itibar edilmemesini önemle rica ederiz." ifadelerini kullandı.

Fethi Pekin, açıklamasında son olarak "3 Temmuz davasının, hain FETÖ saldırısına karşı dimdik ayakta durarak FETÖ'ye karşı direnişin ilk kıvılcımını yakan Fenerbahçe'mizin kırmızı çizgisi olduğunu ve davanın sonuna kadar takipçisi olacağımızı bir kez daha belirtiriz." değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçe, Pekin, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 10:06 Kaynak: AA
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