Fenerbahçeli yönetici Metin Sipahioğlu:

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Metin Sipahioğlu, 4 Nisan 2015'te sarı-lacivertli futbol takımını taşıyan otobüse Trabzon'da yapılan silahlı saldırının faillerinin bir an önce ortaya çıkarılması gerektiğini söyledi.

FBTV'de katıldığı programda açıklamada bulunan Sipahioğlu, futbol takımlarını taşıyan otobüse 5 yıl önce saldırı yapıldığını dile getirerek, "Kulübümüz bugün için 'Aydınlanmayan gün' ifadesini kullandı. Bakın 1 değil, 100 değil, bugün tam 1827. güne girmişiz. Onlarca insanı öldürmeye teşebbüs edenler maalesef 1827. günde halen bulunabilmiş değiller. Hiçbir şekilde anlatılabilir bir durum değil. Ne adaletle ne vicdanla ne de hukukla bunu anlatamazsınız. Bugün 5. yıl oluyor ama hala suçlular ortada yok. Suçlulara dair hiçbir gelişme de maalesef ortada yok." diye konuştu.

Emniyet güçlerine çağrıda bulunan Metin Sipahioğlu, şunları kaydetti:

"Ülkemizde iç karışıklık çıkarmak amacıyla da yapılmış olabilecek bu saldırıya dair tüm faillerin artık bulunmasını ve olayın aydınlatılarak ortaya çıkartılmasını ciddi bir şekilde talep ediyoruz. Bu saldırıyla sadece Fenerbahçe Kulübü değil, aynı zamanda ülkemizin iç huzuruna da kastedilmiştir. Muhtemelen de amaç, ülkemizde bir iç karışıklık çıkarmaktır. Artık bu olayı gerçekleştiren failler kesinlikle bulunmalıdır. Şu anda olayı gerçekleştiren failler ellerini kollarını sallayarak dolaşıyorlar."

Sipahioğlu, davanın peşini bırakmayacaklarını vurgulayarak, "Artık Fenerbahçelilerin ve toplumun vicdanı bu konuda daha fazla yaralanmamalı. Bu konuda Fenerbahçelilerin de toplumun da faillerin ortaya çıkmamasına tahammülleri kalmadı. Açıklanabilir bir tarafı da kalmadı." ifadelerini kullandı.

Metin Sipahioğlu, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle sportif faaliyetlerin askıya alındığını da hatırlatarak, "Önümüzdeki dönemlerde de inşallah bu salgın belasını milletçe, ulusça ve dünya olarak hep beraber atlattığımız zaman kulübümüz için en iyi adımları atacağız. Tüm gücümüzle spor sahalarına döneceğiz. Milyonlarca Fenerbahçeli olarak hep birlikte, omuz omuza tüm branşlarda başarılara yürüyeceğiz. Herkese, tüm camiamıza ve taraftarlarımıza sevgilerimi, saygılarımı yolluyorum. Fenerbahçe Kulübü, 4 Nisan'ı hiçbir zaman unutmayacak ve unutturmayacak." değerlendirmesinde bulundu.