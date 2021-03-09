Fenerbahçeli yönetici Selahattin Baki ile Kasımpaşa Başkanı Turgay Ciner, PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki ile Kasımpaşa Kulübü Başkanı Turgay Ciner'i Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, sportmenliğe aykırı açıklamaları gerekçesiyle Selahattin Baki ile Turgay Ciner'in tedbirsiz olarak PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.

Yukatel Denizlisporlu futbolcu Sakıb Aytaç'ın talimatlara aykırı hareketi, Atakaş Hataysporlu oyuncu Youssouf Kone'nin ise kural dışı hareketi nedeniyle disipline gönderildiği aktarıldı.

Fenerbahçe, MKE Ankaragücü ve Kasımpaşa kulüplerinin de çeşitli sebeplerle PFDK'ye sevk edildiği kaydedildi.

TFF 1. Lig'den Ankaraspor, Royal Hastanesi Bandırmaspor, Altay ve Tuzlaspor'un çeşitli gerekçelerle disipline gönderildiği ifade edildi.

Öte yandan Bursasporlu futbolcu Mehmet Ataberk Dadakdeniz'in ise Beypiliç Boluspor ile oynanan müsabakada kural dışı hareketi nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği bildirildi.