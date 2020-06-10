Fenerbahçeli yönetici Selahattin Baki: Tahir hoca, A Takım ile altyapı arasında köprü olacak" - Son Dakika

Fenerbahçeli yönetici Selahattin Baki: Tahir hoca, A Takım ile altyapı arasında köprü olacak"

"Samandıra teknolojik olarak başka bir seviyeye çıkıyor"Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, futbol takımıyla ilgili hatalarından ders çıkardıklarını ve sezon sonunda taraftarların yüreğine su serpecek açıklamalar yapacaklarını söyledi.

Fenerbahçeli yönetici Selahattin Baki: Tahir hoca, A Takım ile altyapı arasında köprü olacak

"Samandıra teknolojik olarak başka bir seviyeye çıkıyor"

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, futbol takımıyla ilgili hatalarından ders çıkardıklarını ve sezon sonunda taraftarların yüreğine su serpecek açıklamalar yapacaklarını söyledi.

FB TV'ye konuşan Baki, futbolda A takım ve altyapı yapılanması ile Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne kurulan "FenerLAB Analiz Merkezi" hakkında değerlendirmede bulundu.

Sözlerine Futbol A Takımı ile başlayan Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, "A takımla alakalı tabi ki son 2 yıldır hatalar yapıldı. Bunları üzerimize alıyoruz. Ders çıkartarak, çok daha sakin ve çok daha ince eleyip sık dokuyarak, adımlar atıyoruz. Bu adımların ne olduğu hem Başkanımız hem Yönetim Kurulu tarafından, sezon sonunda tek tek açıklanacaktır.  O konuda taraftarın içinin rahat olmasını istiyorum. Sonuç itibariyle henüz sezon bitmedi. Bazı eleştirilere bakıyorum, sezon bitmiş gibi bizden açıklama bekleniyor ama unutmamak gerekiyor ki, 8 hafta daha lig devam edecek. Kupa maçlarımız devam ediyor. Dolayısıyla sezon bittikten sonra bazı açıklamalar yapıp, taraftarlarımızın yüreğine su serpeceğiz" dedi.

"TAHİR HOCA, A TAKIM İLE ALTYAPI ARASINDA KÖPRÜ OLACAK"

Futbol Akademi altyapı koordinatörü olarak göreve getirilen Tahir Karapınar ile ilgili de bilgiler veren Baki, "Tahir hoca konusuna gelince biz A takımla beraber altyapıyla ilgili de bazı adımlar atma kararı aldık. Yaptığımız araştırmalarda, özellikle Ege bölgesindeki futbolcu havuzuna hakim olmasından dolayı, 37 yaşına kadar profesyonel futbol oynamış bir kariyeri olmasından dolayı, Türk futbolundaki bize ulaştırılan referanslarından dolayı; çocuklara dokunma, babacanlık, ağabeylik üslubu altında iyi hocalık yapmasından dolayı, altyapı için anlaşmaya vardık. Kendisinin pro lisansı var. Önümüzdeki sezon itibaren A takım ile altyapı arasında önemli bir görev üstlenecek. Arada bir köprü görevi görecek. Ciddi bir görevdir. Bu 8 haftalık süreç hem onun hem bizim avantajımıza. A takımımıza da pro lisansı olduğu için yardımcı olacak. 8 haftanın sonunda altyapıdaki görevine devam edecek. Dereağzı'na gittikten sonrada Samandıra'daki köprü görevi bitmeyecek. O ilişki hem devam edecek. Kendisine resmi ağızdan bir kere daha 'Fenerbahçemize hoş geldin' diyorum" ifadelerini kullandı.

"Sezon sonuna kadar eldeki kadroyla devam edeceğiz" diyen Baki, "Camiamız teknik direktör beklentisinde. Çok iyi anlıyoruz. Sezon sonunda bu açıklamaları yapacağız. Sezon sonuna kadar eldeki kadroyla devam edeceğiz. Bu kararımız hayırlı olsun. Hocanın önemi kadar, etrafını kimlerle donatacağımız da önemli. Bunun da dersine çalışıyoruz. Gece gündüz insanlarla görüşüyoruz. Referanslar topluyoruz. Aklımızdaki insanlarla birebir görüşmeler yapıyoruz. Örneğin Marco Aurelio. Marco Aurelio neden önemli? Bu camianın formasının ağırlığını, Fenerbahçe tarihinin ne demek olduğunu bilen birisi. Yabancı olmasına rağmen Türk milli takımına kadar yükselmiş bir isimdir. Ciddi başarıları vardır. İspanyolca, Portekizce ve Türkçesi çok üst düzeyde.  Dolayısıyla her yabancı futbolcuyla yakın ilişki kurabilecek, kim gelirse gelsin hocayla yakın ilişki kurabilecek, kariyerinden tecrübesinden ve lisanlarından dolayı bunları söylüyorum. Bunun haricinde Fenerbahçe kültürünün olmazsa olmazı olan, Brezilya ilişkilerinde de o kültürü ve ilişkiyi canlı tutmak adına da çok faydalı olacak. Hocanın etrafını doğru donatmak derken, bundan bahsediyorum. Bana göre bu taşlardan bir tanesi Aurelio idi ve ona da buradan bir kere daha 'hoş geldin' diyorum" dedi.

Pandemi sürecinde çalışmalara ara vermeden devam ettiklerinin altını çizen Selahattin Baki, "Covid 19 süreci başladığı andan itibaren bir gün dahi ara vermeden Başkanımızın önderliğinde ilgili yönetici arkadaşlarla ve ilgili profesyonel arkadaşlarla hem Futbol A takım yapılandırması hem altyapı yapılandırması hem de önümüzdeki sezon takımı çalıştıracak olan teknik direktörle alakalı bütün görüşmelerimizi, planlarımızı yapıyoruz ve yapmaya devam ediyoruz. Bir gün bile ara vermediğimizden camiamızın şüphesi olmasın. Bu konuda da çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu.

"SAMANDIRA TEKNOLOJİK OLARAK BAŞKA BİR SEVİYEYE ÇIKIYOR"

FenerLAB ile ilgili de konuşan Baki, "Kaptanımız Emre tarafından bize bu tavsiye edildi. Kendisinin Avrupa kariyerinde gördüğü yaşadığı bir olaydı. Evet bir laboratuvar kuruldu. Bazı teknolojik aletler Samandıra'ya alındı. Bu ne işe yarayacak? Özellikle sakatlık önleyici aletler ve programlar Samandıra'ya taşınıyor. Mesela hangi futbolcunun ne kadar yorgun olduğu bazen hiç belli olmuyor. Bu testlerle futbolcunun yorgunluk derecesi veya kaslarında sertleşme olup olmadığı tespit ediliyor. Bunlar sakatlıkları önleme açısından çok önemli adımlar. Teknolojik olarak Samandıra başka seviyeye çıkıyor" dedi.

Cuma günü ligde oynayacakları Hes Kablo Kayserispor ile ardından Trabzonspor ile karşılaşacakları Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçına değinen Baki, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

"Gönül isterdi ki taraftarlarla beraber olalım ancak dünyadaki şartlardan dolayı şu maçı oynayabilmemiz büyük bir olay. Öncelikle çubuklu formamız Saracoğlu çimlerine ayak basacak, şükür kavuşturana. Taraftarımız iyi günde kötü günde bize destek oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Dualarını, pozitif enerjilerini esirgemeyeceklerini biliyoruz. Uzun bir süre ilk defa resmi maça çıkıyoruz. Çok önemli bir karşılaşma. Ardından çok önemli bir kupa maçımız var. Şu anda konsantre bir şekilde Cuma gününü ve ardından oynayacağımız kupa maçını bekliyoruz. Bütün takımlara başarılar diliyorum. Covid 19 süreci halen devam ediyor. Böyle zamanlarda er meydanına çıkıp oynamak kolay değil. Herkese başarılar diliyorum ama tabi ki her zamanki gibi en üstün başarılar her zaman Fenerbahçe'nin olsun."


Fenerbahçe, Samandıra, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.06.2020 07:50 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Fenerbahçeli yönetici Selahattin Baki: Tahir hoca, A Takım ile altyapı arasında köprü olacak' - Son Dakika Spor
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